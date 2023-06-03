Как платить за электроэнергию вдвое меньше: назван неожиданный способ

На днях стало известно, что в Украине вырастет стоимость электроэнергии. Уже с первого июня придется платить 2,64 гривны за каждый кВт-ч. Однако до сих пор продолжает действовать ночной тариф. Это позволит на законных основаниях значительно сэкономить денежные средства. В период с 23 до 7 утра можно платить всего 1,32 гривны за каждый использованный кВт-ч.

Это следует из обнародованного постановления Кабинета министров Украины №544. Да, правительство приняло решение не отменять ночной тариф. Как результат, в ночное время при потреблении до 250 кВт в месяц можно платить за электричество вдвое меньше.

Чтобы это стало возможным, нужно установить счетчик на две зоны, а также подать соответствующую заявку своему поставщику электроэнергии.

Однако из-за большой нагрузки некоторые клиенты в Киеве, которые сейчас подать заявку на подключение ночного тарифа, получают ответное сообщение о том, что их очередь придет только в ноябре этого года. Однако такая ситуация с очередями далеко не во всех городах Украины. Эту информацию следует уточнить у своего поставщика электроэнергии.

Подключение ночного тарифа бесплатно, но при этом украинцу придется приобрести двухзонный счетчик. Его стоимость в среднем от 1600 до 2400 гривен. Однако такая покупка очень быстро оправдает себя. Например, если вы используете около 250 кВт-ч в месяц и половину из них будете использовать ночью, то за месяц можно сэкономить примерно 165 гривен. То есть, всего за десять месяцев стоимость счетчика окупится.

Пока речь об отмене ночного тарифа не идет, а вероятность очередного повышения тарифов достаточно высока.

Ранее украинцы платили 1,44 гривны за кВт-ч при условии потребления до 250 кВт-ч в месяц и 1,68 гривны при потреблении более 250 кВт-ч. С июня все украинцы будут платить 2,64 гривны вне зависимости от потребления. Так что единственный способ сэкономить — подключить ночной тариф.

Также ранее в Министерстве энергетики разъясняли необходимость повышения тарифов. Ведомству нужны средства на восстановление энергетической инфраструктуры, ведь не исключены новые ракетные атаки на критическую инфраструктуру этой зимой.