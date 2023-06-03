Пенсії можуть виплачувати з затримкою: пояснення від Пенсійного фонду

Після закінчення терміну дії пенсійної банківської карти, отримувачі пенсій не можуть отримувати виплати вчасно. При цьому затримок можна уникнути, якщо заздалегідь за терміном дії картки та не допустити її протермінування.

Про це повідомили спеціалісти Пенсійного фонду у відповідь на питання українки, яку цікавить що робити у випадку закінчення терміну дії пенсійної картки.

Таким чином, щоб отримати пенсію вчасно, необхідно:

дізнатися, чи продовжують в вашому банку термін дії картки автоматично на період дії воєнного стану, зазвичай банки самі попереджають про це у вигляді смс повідомлення;

потрібну інформацію можна знайти на сайті свого банку або подзвонити на гарячу лінію свого банку та вчасно переоформити картку.

Якщо ж картка заблокована через закінчення терміну її дії, доведеться звернутися до банку особисто, щоб перевипустити її. При цьому пенсія буде надходити на рахунок отримувача. Але скористатися грошима можна буде лише після отримання нової картки.

Зазначимо, що українців мають право змінити спосіб отримання пенсії за власним бажанням. Особи, які отримують пенсію на Укрпошті можуть без жодних труднощів перевести виплати на банківську картку. Змінити спосіб оплати представники Пенсійного фонду зобов’язані протягом місяця.

Для цього достатньо звернутися до пенсійного фонду, але до того потрібно буде оформити рахунок та отримати картку в банку. В Пенсійному фонді написати заяву за формою доповнення №1 до постанови Кабінету міністрів від 30.08..1999 року №1596.

Зазначимо, що вже з першого червня частині пенсіонерів підвищать пенсійні виплати. Мова йде про працюючих пенсіонерів, які отримали не менше двох додаткових років стажу. частина з них може розраховувати на надбавку у розмірі 1000 гривень. Варто тако звернути увагу, що виплата буде одразу за три місяці, а потім надбавка буде щомісячною. Така затримка пов’язана з особливостями обміну даними між державними організаціями.