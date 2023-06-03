Частина пенсіонерів може не платити за комуналку: названо умови 

В Україні частину пенсіонерів можуть звільнити від сплати комунальних послуг. Всю вартість комунальних послуг їм можуть компенсувати з державного бюджету.

Видання “На пенсії” роз’яснило, що мова йде про пенсіонерів, які працювали педагогами, медиками, фармацевтичними працівниками, а також тими, хто працював в бібліотеці та у сфері захисту рослин в сільській місцевості. При цьому є одна важлива умова — щомісячний дохід такого пенсіонера не повинен перевищувати 3 760 гривень.

Тобто, якщо пенсія невелика, то є право на отримання пільг на оплату комунальних послуг. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду за призначенням житлової субсидії.

Пільги призначаються на дванадцять місяців з місяця, коли таке право виникає та розповсюджується на оплату: житла (квартирна плата, плата за послуги з утримання домів та споруд, прибудинкових територій), керування багатоквартирним будинком, централізоване опалення, вивіз побутових відходів, палива та зрідженого газу.

Середня пенсія в Україні за останніми даними складає 5 238 гривень. Середній розмір пенсії за віком (без врахування пенсіонерів, що вийшли на заслужений відпочинок за спеціальними законами) складає 5 144 гривень.

Зазначимо, що в червні частині українців підвищили пенсійні виплати тим українцям, які продовжують працювати попри те, що вони вийшли на пенсію. За законом ця категорія пенсіонерів має право на перерахунок пенсій раз на два роки з урахування нового показника стажу.

Нагадаємо, що частина 60-річних пенсіонерів не зможуть вчасно отримати пенсії через підвищення пенсійного віку. Їм доведеться або продовжувати працювати, або купувати стаж. Водночас українці можуть добровільно погодитися вийти на пенсію лише в 65,7 роки, в такому разі вони отримають пристойну надбавку до пенсії. Її розраховуватимуть відносно кількості місяців відтермінування. Це досить хороший вихід із ситуації, якщо особа має хорошу зарплату.