Стало відомо, як в Україні отримувати більш як 90 000 гривень пенсії: все реально

В Україні є понад 11 мільйонів пенсіонерів. За даними статистики більша їх частина отримує мінімальну пенсію, яка коливається в межах 3000 гривень. Трішки менший відсоток осіб отримують трохи вищу пенсію, а саме від 4000 до 6000 гривень. І ще менший відсоток отримує в середньому 10 000 гривень щомісяця. Проте є в Україні категорія щасливців, щомісячна виплата яких майже 100 000 гривень. Якщо бути точнішим, то 97 000 гривень і в цю категорію входять судді.

Судді належать до особливої категорії осіб

Всього в Україні наразі є 3 693 особи, які у минулому були суддями й зараз отримують таку ось пенсію. Згідно із законом максимальна пенсія в Україні не може перевищувати 10 мінімальних, тобто станом на сьогодні це трішки більше ніж 20 000 гривень. Але судді, які закони знають краще за всіх інших захистили себе і зробили так, що їхня виплата немає жодних обмежень. На них не діють жодні індексації, жодні правила та перерахунки, які стосуються всіх інших осіб пенсійного віку. Судді отримують по суті не пенсію, а частину чи навіть всю свою зарплату (довічно). Тож якщо ви молода людина, яка в пошуках себе, майте на увазі таку перспективну професію.

Максимальну пенсію отримати теж не легко

Багатьом українцям було б за щастя мати й просто максимальну пенсію, тобто тих самих 20 000 гривень щомісяця, але й це не так просто. Для цього особа має весь свій стаж напрацювати на посаді де офіційна зарплата, у декілька разів вища за середню по Україні. Тобто приблизно у 30 років потрібно вже починати працювати на високооплачуваній посаді й не втратити її аж до пенсійного віку.

Тим хто претендує на мінімальну або середню виплату сказали, як її можна підвищити. Для цього треба напрацьовувати додатковий стаж. Наприклад, якщо вам виповнилося 60 років і ви маєте весь необхідний стаж для того, щоб вийти на пенсію, але продовжите офіційно працювати далі, то пенсія зростатиме. Пропрацюєте до 66 років — збільшите пенсію на 50%.