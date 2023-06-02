Стало известно, как в Украине получать более 90 000 гривен пенсии: все реально

В Украине более 11 миллионов пенсионеров. По данным статистики, большая их часть получает минимальную пенсию, которая колеблется в пределах 3000 гривен. Несколько меньший процент получают немного более высокую пенсию, а именно от 4000 до 6000 гривен. И еще меньше процент получает в среднем 10 000 гривен ежемесячно. Однако есть в Украине категория счастливцев, ежемесячная выплата которых составляет почти 100 000 гривен. Если быть точнее, то 97 тысяч гривен и в эту категорию входят судьи.

Судьи относятся к особой категории лиц

Всего в Украине сейчас есть 3693 человека, которые в прошлом были судьями и сейчас получают такую вот пенсию. По закону максимальная пенсия в Украине не может превышать 10 минимальных, то есть по состоянию на сегодня это немного больше 20 000 гривен. Но судьи, которые законы знают лучше всех других, защитили себя и сделали так, что их выплата не имеет никаких ограничений. На них не действуют никакие индексации, никакие правила и перерасчеты, относящиеся ко всем остальным лицам пенсионного возраста. Судьи получают по сути не пенсию, а часть или всю свою зарплату (пожизненно). Так что, если вы молодой человек, который в поисках себя, имейте в виду такую перспективную профессию.

Максимальную пенсию получить тоже не легко

Многим украинцам было бы за счастье иметь просто максимальную пенсию, то есть тех же 20 000 гривен ежемесячно, но и это не так просто. Для этого лицо должно весь свой стаж наработать на должности, где официальная зарплата, в несколько раз выше средней по Украине. То есть примерно в 30 лет нужно уже начинать работать на высокооплачиваемой должности и не потерять ее вплоть до пенсионного возраста.

Тем, кто претендует на минимальную или среднюю выплату сказали, как ее можно повысить. Для этого нужно нарабатывать дополнительный стаж. Например, если вам исполнилось 60 лет и у вас весь необходимый стаж для того, чтобы выйти на пенсию, но вы продолжите официально работать дальше, то пенсия будет расти. Проработаете до 66 лет – увеличите пенсию на 50%.