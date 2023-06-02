З 1 червня ряд військовозобов’язаних отримали право на піврічну відстрочку від мобілізації

Мобілізація триває, однак попри брак кваліфікованих і навчених бійців на фронті, є ще й брак кваліфікованих працівників на критично важливих для економіки підприємствах. Саме тому у травні було прийнято поправки до закону про бронювання військовозобов’язаних. По-перше, розширено перелік фахівців, які можуть отримати броню. Розширено перелік підприємств, які можуть цю броню оформити. І що найголовніше — скорочено терміни оформлення броні. Якщо раніше ця процедура могла тягнутися кілька місяців і закінчитися безрезультатно, то зараз Уряд виділив на все не більше 25 днів.

Все регулюється на законодавчому рівні

Детальніше про всі поправки можна прочитати у Постанові КМУ № 76 “Деякі питання реалізації положень Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час”.

Зокрема там йдеться про те, що тепер набагато більше українців можуть отримати броню, адже держава збільшила кількість підприємств, які можуть її оформити.

Щодо процесу затвердження броні, то на все тепер видається наступна кількість днів:

5 днів на те, щоб органи державної влади подали списки на затвердження.

10 днів на те, щоб структури, які отримали ці списки могли їх переглянути і відправити до Міністерства економіки.

5 днів на те, що Міністерство економіки затвердило отримані списки.

5 днів на те, щоб центри комплектування та соціальної підтримки зарахували всіх заброньованих осіб до спеціального військового обліку.

Тобто в сумі виходить максимум 25 днів, а відтак процес значно пришвидшиться.

Є й інші зміни стосовно мобілізації

Щодо бронювання — це гарна новина. Але є й не надто хороші. Зокрема, з 1 червня під мобілізацію підпадає більша кількість населення. Це й обмежено придатні у воєнний час, і власники так званого “білого квитка”, і особи, які у свій час зовсім були зняті з військового обліку. Всі вони при отриманні повістки мають з’явитися у ТЦК і пройти медогляд, а далі чекати на рішення комісії.