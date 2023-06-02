В Украине ввели важное ограничение, которое будет действовать до 15 сентября 2023 года

Вместе с летом в Украину пришло немало изменений, обновлений и ограничений. В частности, с 5 июня и по 15 сентября 2023 года будет действовать ограничение на экспорт сахара. Все потому, что именно в течение летнего сезона потребление сахара среди украинцев резко растет. Следовательно, чтобы избежать дефицита, и как следствие резкого роста цен, будут действовать ограничения на экспорт.

Также правительство решило временно прекратить квотирование экспорта сахара еще и потому, что украинские экспортеры выполнили уже практически всю свою годовую норму. Так что можно считать, что цена сахара летом расти не будет и сезон варенья и другой консервации пройдет без помех.

Что еще изменится летом?

Среди последних и, возможно, даже более важных изменений можно назвать увеличение тарифов на электроэнергию. Правительство дошло до этого решения, ведь сначала тарифы должны были вырасти в апреле, потом в мае и вот это случилось. С 1 июня по 31 декабря 2023 года в Украине тариф за свет составит 2,64 грн/кВт∙час. Эксперты говорят, что и это довольно скудная сумма, ведь реальная цена света не менее 6-7 гривен. То есть даже увеличение с 1,44 грн до 2,64 не поможет покрыть затраты на восстановление уничтоженной ракетными обстрелами энергетической инфраструктуры и т.д. Дальнейшие повышения планируются, но будут происходить с определенной очередностью. То есть, последующее повышение тарифов может произойти через несколько месяцев, чтобы украинцам было проще адаптироваться к новым ценам.

Еще одна новость, которая сейчас актуальна — приостановка некоторых заводов по производству подсолнечного масла. Поэтому мы можем наблюдать снижение его стоимости в некоторых торговых сетях. Все из-за недостаточной квоты на экспорт масла и из-за невозможности его вовремя отгружать.

“Проблема настолько серьезна, что некоторые заводы (например, “ОЛСИДЗ”) остановились в связи с перепроизводством”, – сообщил глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Даниил Гетманцев.