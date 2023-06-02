В Україні запровадили важливе обмеження, яке діятиме до 15 вересня 2023 року

Разом з літом в Україну прийшло й чимало змін, оновлень та обмежень. Зокрема, з 5 червня і до 15 вересня 2023 року діятиме обмеження на експорт цукру. Все через те, що саме протягом літнього сезону споживання цукру серед українців різко зростає. А відтак, щоб уникнути дефіциту, і як наслідок різкого зростання цін, будуть діяти обмеження на експорт.

Також, Уряд вирішив тимчасово припинити квотування експорту цукру ще й тому, що українські експортери виконали вже практично всю свою річну норму. Тож, можна вважати, що ціна цукру влітку зростати не буде й сезон варення та іншої консервації пройде без перешкод.

Що ще зміниться влітку?

Серед останніх і можливо навіть важливіших змін можна назвати збільшення тарифів на електроенергію. Уряд таки дійшов до цього рішення, адже спочатку тарифи мали зрости у квітні, потім у травні й ось це таки трапилося. З 1 червня до 31 грудня 2023 року в Україні тариф за світло складатиме 2,64 грн/кВт-год.

Експерти кажуть, що й це доволі мізерна сума, адже реальна ціна світла не менше 6-7 гривень. Тобто, навіть збільшення з 1,44 грн до 2,64 не допоможе покрити витрати на відбудову знищеної ракетними обстрілами енергетичної інфраструктури тощо. Подальші підвищення плануються, але відбуватимуться з певною черговістю. Тобто, наступне підвищення тарифів може трапитися через кілька місяців, щоб українцям було простіше адаптовуватися до нових цін.

Ще одна новина, яка наразі є актуальною — призупинення деяких заводів з виробництва олії. Саме тому ми можемо спостерігати зниження її вартості у деяких торгових мережах. Все через недостатню квоту на експорт олії й через неможливість її вчасно відвантажувати.

“Проблема настільки серйозна, що деякі заводи (наприклад, “ОЛСИДЗ”) зупинилися у звʼязку з перевиробництвом”, – повідомив голова Комітету з фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев