Украинцам раздадут бесплатные продуктовые наборы: кто может получить и где

Жители Николаевской области, которые относятся к социально незащищенным категориям населения, могут получить продуктовые наборы бесплатно. Они включают в себя самые необходимые пищевые продукты.

Помощь оказывается благотворительным фондом “Щедрик” в партнерстве с общественной организацией “Тарелка”. В продуктовый набор обычно входит сахар, молоко, вода, лапша быстрого приготовления, консервы рыбные или мясные. Остальные составляющие набора могут изменяться.

Кто может получить бесплатные продуктовые наборы

Продуктовые наборы будут разданы жителям Николаева и области. Их могут получить лица, которые отвечают хотя бы одному из следующих критериев:

официально зарегистрированные переселенцы;

люди старше 75 лет;

люди с хроническими заболеваниями, подтвержденные документально;

люди с инвалидностью первой, второй или третьей группы;

семьи с детьми младше двух лет;

семьи с тремя и более детьми;

малообеспеченные семьи при условии предоставления соответствующей справки;

одинокие родители, воспитывающие несовершеннолетних детей.

Как получить продуктовый набор

Для этого нужно заполнить анкету и ссылку https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfENVMk7zNv3CA2bPFB6Qzy4OpGMyL4NJaEaKAnA5rF6fN3w/viewform. При себе нужно иметь документ, подтверждающий статус (справка ВПЛ, удостоверение многодетной семьи и прочее).

Также нужно будет указать следующую информацию:

фамилия, имя и отчество, номер паспорта и идентификационный номер;

номер телефона и адрес электронной почты для связи;

принадлежность к льготной категории;

адрес регистрации и фактического проживания.

Также нужно будет указать, получало ли лицо помощь в течение последних 30 дней от благотворительных организаций и предоставить разрешение на обработку персональных данных. Также нужно предоставить адрес, где будет удобно получить помощь.

Если заявку примут, то получателю сообщат, где модно получить продукты. Отметим, что адресную помощь доставляют только маломобильным лицам. Такая помощь будет очень кстати для людей, больше всего пострадавших из-за подлого вторжения российских оккупантов и оказались в сложном положении.