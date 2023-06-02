Українцям роздадуть безкоштовні продуктові набори: хто може отримати та де

Жителі Миколаївської області, які відносяться до соціальнотнезахищених категорій населення, можуть отримати продуктові набори безкоштовно. Вони включають найнеобхідніші харчові продукти.

Допомога надається благодійним фондом “Щедрик” в партнерстві з громадською організацією “Тарілка”. До продуктового набору зазвичай входить цукор, молоко, вода, локшина швидкого приготування, консерви рибні або м’ясні. Інші складові набору можуть змінюватися.

Хто може отримати безкоштовні продуктові набори

Продуктові набори роздадуть жителям Миколаєва та області. Їх можуть отримати особи, які відповідають хоча б одному із нижче наведених критеріїв:

офіційно зареєстровані переселенці;

люди, старші за 75 років;

люди з хронічними захворюваннями, які підтверджені документально;

люди з інвалідністю першої, другої чи третьої групи;

сім’ї з дітьми до двох років;

сім’ї з трьома та більше дітьми;

малозабезпечені сім’ї при умові надання відповідної довідки;

самотні батьки, які виховують неповнолітніх дітей.

Як отримати продуктовий набір

Для цього потрібно заповнити анкету та посилання https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfENVMk7zNv3CA2bPFB6Qzy4OpGMyL4NJaEaKAnA5rF6fN3w/viewform. При собі потрібно мати документ, що підтверджує статус (довідка ВПО, посвідчення багатодітної сім’ї та інше).

Також потрібно буде вказати наступну інформацію:

прізвище, ім’я та по батькові, номер паспорта та ідентифікаційний номер;

номер телефону та електронну адресу для зв’язку;

приналежність до пільгової категорії;

адресу реєстрації та фактичного проживання.

Також потрібно буде вказати, чи отримувала особа допомогу протягом останнім 30 днів від благодійних організацій та надати дозвіл на обробку персональних даних. Також потрібно надати адресу, де буде зручно отримати допомогу.

Якщо заявку приймуть, то отримувача повідомлять, де модна отримати продукти. Зазначимо, що адресно допомогу доставляють лише маломобільним особам. Така допомога буде дуже доречною для людей, які найбільше постраждали через підле вторгнення російських окупантів та опинилися в скрутному становищі.