ПриватБанк обратился к клиентам с важной информацией: касается каждого

В Украине наверняка каждый второй клиент является именно клиентом ПриватБанка. Это один из крупнейших банков страны, имеющий множество клиентов и много выгодных условий. В частности, клиенты могут оформить так называемые цифровые карты, которыми можно пользоваться как в Украине, так и за границей. В отличие от интернет-карты, цифровая карта дает пользователю гораздо больше возможностей. Вы можете даже снимать с нее средства, используя NFC, оплачивать онлайн билеты и многое другое.

Как оформить цифровую карту?

В банке призывают всех оформлять именно цифровые карты, ведь это очень удобно. Сделать это можно в Приват24, перейдя в раздел “Кошелек”, затем нажав “Добавить карту” и выбрав “Digital карта”. Для того чтобы комфортно рассчитываться в магазинах или заведениях, эти карты можно добавить в кошельки Apple Pay или Google Pay.

В цифровом виде можно оформить оба вида карт от ПриватБанка: стандартную для выплат и Универсальную, на которой можно открыть кредитный лимит, пользоваться “Оплатой частями” и т.д.

Также есть возможность оформить такую карточку в иностранной валюте.

ПриватБанк опроверг информацию о штрафах

Недавно в Интернете было немало информации, что ПриватБанк штрафует клиентов на 34 000 гривен. Мол, причина — уклонение от налогов, теневой бизнес, отмывание средств и т.д. Приватбанк опроверг эту информацию. Да, действительно, финансовый мониторинг работает и если на счетах клиента наблюдается подозрительная активность, то их могут заблокировать. Далее подключается налоговая служба, и даже она без соответствующего решения суда не может выписывать штраф.

Еще счета будут блокировать за неуплаченные штрафы ПДД и неуплаченные алименты. То есть, если у лица есть открытое производство и он/она не возвращают долг. Кроме ПриватБанка блокировать счета будут еще Монобанк и Ощадбанк. Только в Монобанке под угрозой почти полмиллиона пользователей.