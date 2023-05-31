В Украине изменились правила работы сервисных центров: по старому уже не будет

Сейчас в Министерстве внутренних дел активно работают над цифровизацией и сокращением бюрократических процедур, а также возможностью выбирать онлайн или офлайн услугу.

На официальном сайте МВД сообщили о ряде важных изменений в работе сервисных центров Министерства внутренних дел с 1 июня.

По словам заместителя главы ведомства Богдана Дряпаного, в настоящее время определены четыре вектора развития, конечный результат которых имеет четкие индикаторы измерения. Такую модель развития и закрепления институтов закладывают как основу формирования государственной политики и ее реализации.

По его словам, в МВД сейчас активно работают над цифровизацией и сокращением бюрократических процедур, а также для предоставления выбора способа получения услуги — онлайн или офлайн при личном присутствии или по доверенности.

Первое нововведение касается усиления безопасности дорожного движения посредством уменьшения источников коррупционных рисков, связанных с принятием теоретической и практической частей экзамена при получении водительских прав, а также об усовершенствовании средств технического контроля.

Второе новшество заключается во внедрении цифровых проектов как для уменьшения коррупционных рисков, так и для улучшения качества услуг.

Третье направление касается безбарьерности, для этого уже приступили к работе по приспособлению главных входов в здания сервисных центров Министерства внутренних дел для нужд лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

Четвертая – усиление международного сотрудничества. В Министерстве внутренних дел отмечают, что успешная реализация всех четырех направлений — стратегически важна. При этом реализовать эти планы вполне возможно, однако требует сбалансированного и комплексного подхода.

Также хотим обратить внимание, что с 11 мая в Украине вступило в силу постановление Кабинета министров, предусматривающее разрешение на перерегистрацию транспортных средств с сохранением номерных знаков. А еще в ближайшие месяцы авто можно будет купить без необходимости получать транзитные номера. Вопрос регистрации можно будет решить через действие.