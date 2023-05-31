В Україні змінились правила робити сервісних центрів: по старому вже не буде

Зараз в Міністерстві внутрішніх справ активно працюють над цифровізацією та скороченням бюрократичних процедур, а також можливістю обирати онлайн або офлайн послугу.

На офіційному сайті МВС повідомили про ряд важливих змін в роботі сервісних центрів Міністерства внутрішніх справа з 1 червня.

За словами заступника голови відомства Богдана Дряпаного, наразі визначено чотири вектори розвитку, кінцевий результат яких має чіткі індикатори вимірювання. Таку модель розвитку та закріплення інститутів закладають в якості основи формування державної політики та її реалізації.

За його словами в МВС зараз активно працюють над цифровізацією та скороченням бюрократичних процедур, а також для надання вибору способу отримання послуги — онлайн або офлайн за особистої присутності або за довіреністю.

Перше нововведення стосується посилення безпеки дорожнього руху за допомогою зменшення джерел корупційних ризиків, які пов’язані з прийняття теоретичної та практичної частин іспиту при отриманні водійських прав, а також про вдосконалення засобів технічного контролю.

Друге нововведення полягає в запровадженні цифрових проєкт як для зменшення корупційних ризиків, так і для покращення якості послуг.

Третій напрямок стосується безбар’єрності, для цього вже почали роботу з пристосування головних входів в будівлі сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ для потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Четверта — посилення міжнародної співпраці.

В Міністерстві внутрішніх справ наголошують, що успішна реалізація всіх чотирьох напрямків — є стратегічно важливою. При цьому реалізувати ці плани цілком можливо, однак це вимагає збалансованого та комплексного підходу.

Також хочемо звернути увагу, що з 11 травня в Україні набрала чинності постанова Кабінету міністрів, яка передбачає дозвіл на перереєстрацію транспортних засобів зі збереженням номерних знаків. А ще в найближчі місяці авто можна буде придбати без необхідності отримувати транзитні номери. Питання реєстрації можна буде вирішити через Дію.