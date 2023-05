З’явилася можливість запуску ігор від Nintendo Switch на смартфонах

Розробники емулятора Yuzu випустили мобільну версію свого продукту, що дозволяє запускати ігри для приставки Nintendo Switch на Android-смартфонах. Повідомлення про це з’явилось на сайті проекту Yuzu.

Емулятор вже доступний для завантаження в Google Play. Існують дві версії програми – платна та безкоштовна. Платна коштує 219 гривень. і відрізняється тим, що має ранній доступ до нових функцій емулятора.

Для стабільної роботи Yuzu потрібен смартфон з Android 11 і новіший, мінімум 8 ГБ оперативної пам’яті, а також процесор не слабший за Qualcomm Snapdragon 865. Підтримки відмінних від Qualcomm процесорів на даний момент у Yuzu немає.

Розробники вже випробували роботу емулятора в таких іграх для Nintendo Switch як TES V: Skyrim, Animal Crossing: New Horizon, Mario Kart 8: Deluxe, Diablo III, а також The Legend of Zelda: Breathe of the Wild і не тільки. На флагманському смартфоні Samsung Galaxy S23 ігри працювали з фреймрейтом від 18 до 60 кадрів за секунду.