Платіжки українців зростуть одразу на пару сотень гривень: названо терміни

Кабінет Міністрів України прийняв рішення про підвищення тарифі на електроенергію для населення. Вже з першого червня ми будемо платити 2,64 гривні за кВт-год. Це при тому, що регулятор пропонував підвищити вартість до 2,88 гривні.

Однак є і добра новина — найближчим часом другий етап підвищення цін не передбачається.

Міністерство енергетики України підтвердило, що на засіданні уряду 330 травня було прийнято рішення про підвищення тарифів на електроенергію дот 2,64 гривні кВт-год. Тож тепер сума в платіжках за електроенергію в середньому зросте на 250 гривень. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Кількома днями раніше Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг заявила про необхідність підвищити тарифи вдвічі — до 2,88 гривні. Однак в Міненерго прийняли інше рішення.

За словами Галущенка, новий — є мінімальним можливим для того, щоб втримати енергосистему України в умовах війни.

При цьому другого етапу підвищення тарифі в найближчій перспективі не буде. Хоча раніше Нацкомісія заявляла про необхідність підвищити тарифи до ринкового рівня, тобто до майже 6 гривень за кВт-год.

Міністр зазначив, що громадянам України й надалі доступний нічний тариф, який складає 50% від загального тарифу

Також в Міністерстві Енергетики також додають, що субсидії для населення будуть актуальними і надалі. При цьому фінансування фонду субсидіювання комунальних послуг збільшиться, щоб всі українців, які не мають можливості платити за комунальні послуги.

Також додамо, що ще в червні ми будемо платити комуналку за травень, тобто за старими тарифами — 1,44 гривні при споживанні до 250 кВт та 1,68 гривні при споживанні понад 250 кВт. Нові тарифи почнуть діяти вже з липня, тоді ми і будемо платити 2,64 за кВт-год. За місяць це вийде приблизно на 250 гривень більше.