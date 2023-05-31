Платежки украинцев вырастут сразу на пару сотен гривен: названы сроки

Кабинет Министров Украины принял решение о повышении тарифа на электроэнергию для населения. Уже с первого июня мы будем платить 2,64 гривны за кВт-ч. Это при том что регулятор предлагал повысить стоимость до 2,88 гривны.

Однако есть и хорошая новость – в ближайшее время второй этап повышения цен не предвидится.

Министерство энергетики Украины подтвердило, что на заседании правительства 330 мая было принято решение о повышении тарифов на электроэнергию до 2,64 гривны кВт-ч. Теперь сумма в платежках за электроэнергию в среднем вырастет на 250 гривен. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Несколькими днями ранее Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, заявила о необходимости повысить тарифы вдвое — до 2,88 гривны. Однако в Минэнерго было принято другое решение.

По словам Галущенко, новый — минимально возможный для того, чтобы удержать энергосистему Украины в условиях войны.

При этом второго этапа повышения тарифа в ближайшей перспективе не будет. Хотя ранее Нацкомиссия заявляла о необходимости повысить тарифы до рыночного уровня, то есть почти до 6 гривен за кВт-ч.

Министр отметил, что гражданам Украины и дальше доступен ночной тариф, который составляет 50% от общего тарифа

Также в Министерстве Энергетики также добавляют, что субсидии для населения будут актуальны и дальше. При этом финансирование фонда субсидирования коммунальных услуг увеличится, чтобы все украинцы, не имеющие возможности платить за коммунальные услуги.

Также добавим, что еще в июне мы будем платить коммуналку за май, то есть по старым тарифам – 1,44 гривны при потреблении до 250 кВт и 1,68 гривны при потреблении более 250 кВт. Новые тарифы начнут действовать уже с июля, тогда мы и будем платить 2,64 за кВт-ч. В среднем это будет на 250 гривен в месяц больше.