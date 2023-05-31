Ощадбанк сделал важное заявление: клиенты финучреждения приятно удивлены

Ощадбанк – один из крупнейших банков в Украине. Здесь обслуживается, вероятно, треть украинцев если не больше. Среди них очень много социальных категорий населения: пенсионеры, владельцы льгот, переселенцы, люди, получающие разнообразные выплаты и субсидии, в том числе. Практически у всех клиентов Ощадбанка есть карточка, ведь на нее гораздо удобнее получать средства и в дальнейшем ими распоряжаться. Так вот, если у вас есть карта Ощадбанка, и ее срок действия вот-вот истечет – не волнуйтесь. Банк автоматически продлил действие абсолютно всех карт до 31 августа 2023 года.

Говорят, сделали это из-за продолжения военного положения

Соответствующее заявление появилось на сайте финучреждения.

“В связи с военным положением “Ощадбанк” для удобства клиентов продлил до 31 августа 2023 года срок действия всех платежных карт, в том числе для ВПЛ“, — говорится в сообщении.

То есть идти в отделение или даже просто сообщать на горячую линию, что у вашей карты истек срок годности не нужно. Есть большая вероятность, что в августе сентябре военное положение снова продолжат. Да и вообще оно продлится до конца войны. Продолжит ли Ощадбанк снова эту инициативу пока неизвестно. Вероятно, об этом узнаем уже ближе к осени.

Ощадбанк может и заблокировать карту

Кому-то автоматически продолжит, а кому-то банк может и заблокировать карту. Речь идет о тех, кто имеет задолженности и открытые исполнительные производства. Преимущественно это те лица, которые вовремя не уплатили штрафы ПДД, или не платят алименты. Банки будут блокировать счета таких клиентов, пока лицо не отдаст долг.

О блокировании заявили в Ощадбанке, Приватбанке и Монобанке. Только в Монобанке под угрозой блокировки оказалось около полумиллиона украинцев.

«В то же время появился новый закон, разрешающий клиентам с арестами пользоваться суммой в размере двух минимальных зарплат (13,4 тыс. грн.) при условии, что клиент обратится к исполнителю и тот, в свою очередь, пришлет банку постановление на снятие ареста на сумму 13,4 тыс. грн. на одном из счетов клиента», – отметили эксперты.