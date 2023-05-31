Ощадбанк зробив важливу заяву: клієнти фінустанови приємно здивовані

Ощадбанк — один з найбільших банків в Україні. Тут обслуговується ймовірно третина українців якщо не більше. Серед них дуже багато соціальних категорій населення: пенсіонери, власники пільг, переселенці, люди, які отримують різноманітні виплати й субсидії, в тому числі. Практично всі клієнти Ощадбанку мають картку, адже на неї набагато зручніше отримувати кошти й надалі ними розпоряджатися. Так от, якщо у вас є картка Ощадбанку, і її термін дії ось-ось мине — не хвилюйтесь. Банк автоматично продовжив дію абсолютно всіх карток до 31 серпня 2023 року.

Кажуть зробили це через продовження воєнного стану

Відповідна заява з’явилася на сайті фінустанови.

“У зв’язку з військовим становищем “Ощадбанк” для зручності клієнтів продовжив до 31 серпня 2023 року термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для ВПО“, – йдеться в повідомленні.

Тобто йти у відділення чи навіть просто повідомляти на гарячу лінію, що у вашої картки закінчився термін придатності не потрібно. Є велика ймовірність, що у серпні-вересні воєнний стан знову продовжать. Та й взагалі він триватиме до кінця війни. Чи продовжить Ощадбанк знову цю ініціативу поки невідомо. Ймовірно про це дізнаємося вже ближче до осені.

Ощадбанк може й заблокувати картку

Комусь автоматично продовжить, а комусь банк може й заблокувати картку. Мова про тих, хто має заборгованості та відкриті виконавчі провадження. Переважно це ті особи, які вчасно не сплатили штрафи ПДР, або ж не платять аліменти. Банки блокуватимуть рахунки таких клієнтів, аж поки особа не віддасть борг.

Наразі про блокування заявили в Ощадбанку, ПриватБанку та Монобанку. Лише в Монобанку під загрозою блокування опинилося близько пів мільйона українців.

«Водночас появився новий закон, який дозволяє клієнтам з арештами користуватися сумою у розмірі двох мінімальних зарплат (13,4 тис. грн.) за умови, що клієнт звернеться до виконавця і той, своєю чергою, надішле банку постанову на зняття арешту на суму 13,4 тис. грн. на одному з рахунків клієнта», – зазначили експерти.