Пенсии получат не все: что известно о реформе пенсионной системы в Украине

В Украине уже в ближайшее время планируется перейти от солидарной к накопительной пенсионной системе. На начальном этапе будет действовать смешанная система, однако в перспективе планируется полный переход. В результате те, кто не будет вносить вклады, останутся без нормальных пенсий.

Об этом рассказал народный депутат от партии Слуга народа Юрий Камельчук в эфире национального марафона “Единые новости”. По словам нардепа, являющегося одним из соавторов законопроекта о накопительных пенсиях. Запланирован плавный переход, поэтому в Украине действует пенсионная система смешанного типа.

Нардеп убежден, что это решение достаточно запоздалое. Его следовало внедрять гораздо раньше, первые основания возникли еще в 2002 году.

Планируется, что в Украине останется только накопительная пенсия, а солидарная система уйдет в прошлое. При этом средства, которые работники будут производить за себя, не будут оставаться на счетах, их будут инвестировать в прибыльные проекты. Это позволит избежать обесценивания.

В то же время, пока нет информации, как быть пенсионерам, которые не будут делать вклады в случае отказа от солидарной пенсионной системы.

Речь идет об украинцах, которым сейчас около сорока лет. Именно эта категория не успеет накопить достаточное количество средств и накопительных счетов. В то же время, выплат за солидарную систему для них уже не будет.

В апреле 2023 года народные депутаты от фракции “Слуга народа” зарегистрировали законопроект под номером 9212 “О накопительном пенсионном обеспечении”. В пояснительной записке закона говорится, что пенсионная реформа должна заработать с 1 января 2024 года и позволит дополнительно откладывать деньги на старость украинцам за счет единого социального взноса.

Законопроект предусматривает обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех работающих пенсионеров при достижении ими 55 лет, а также обязательную уплату работодателем пенсионных взносов за наемных работников.