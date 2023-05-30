Пенсії отримають не всі: що відомо про реформу пенсійної системи в Україні

В Україні вже найближчим часом планують перейти від солідарної до накопичувальної пенсійної системи. На початковому етапі діятиме змішана система, однак в перспективі планується повний перехід. В результаті ті, хто не робитимуть внесків, залишаться без нормальних пенсій.

Про це розповів народний депутат від партії Слуга народу Юрій Камельчук в ефірі національного марафону “Єдині новини”. За словами нардепа, який є одним зі співавторів законопроєкту про накопичувальні пенсії. Запланований плавний перехід, тож наразі в Україні діє пенсійна система змішаного типу.

Нардеп переконаний, що це рішення досить запізніле. Його слід було впроваджувати набагато раніше, перші підстави виникли ще у 2002 році.

Планується, що в Україні залишиться лише накопичувальна пенсія, а солідарна система відійде в минуле. При цьому кошти, які працівники будуть здійснювати за себе, не будуть залишатися на рахунках, їх інвестуватимуть в прибуткові проєкти. Це дозволить уникнути знецінення.

Водночас поки немає інформації, як бути пенсіонерам, які не будуть робити вклади у разі відмови від солідарної пенсійної системи.

Мова йде про українців, яким зараз близько сорока років. Саме ця категорія не встигне накопичити достатньо коштів та накопичувальних рахунків. Водночас виплат за солідарну систему для них вже не буде.

У квітні 2023 року народні депутати від фракції “Слуга народу” зареєстрували законопроєкт під номером 9212 “Про накопичувальне пенсійне забезпечення”. В пояснювальній записці до закону говориться, що пенсійна реформа має запрацювати з 1 січня 2024 року та дозволить додатково відкладати гроші на старість українцям за рахунок єдиного соціального внеску.

Законопроєкт передбачає обов’язкову участь в системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх працюючих пенсіонерів при досягненні ними 55 років, а також обов’язкову сплату роботодавцем пенсійних внесків за найманих працівників.