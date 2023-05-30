НБУ вводит в обращение новую монету: что об этом известно

Новая монета будет номинальной стоимостью две гривны. Изготовлена ​​она из нейзильбера, диаметр составляет 31 мм, а масса 12,8 г.

Сегодня, 30 мая, Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету “Петр Скоропадский”, посвященную 150-летию со дня рождения украинского государственного и политического деятеля, военачальника, гетмана Украины 1918 года. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Монеты изготовлены из нейзильбера (нового серебра) — сплав меди, никеля и цинка. Тираж составляет 30 000 единиц. Диаметр монеты — 31 мм, а масса — 128 г. Номинальная стоимость определена на уровне 2 гривен. Монета входит в серию “Выдающиеся личности Украины”.

Как выглядит монета

На аверсе монеты можно видеть малый герб и надпись «Украина», а также год чеканки монеты — 2023. Сверху указан номинал монеты — две гривны.

На реверсе монеты можно увидеть портрет Скоропадского, а также композицию, символизирующую события Украинской революции и годы жизни гетмана – 1873-1945. Также присутствует надпись Павел Скоропадский.

Подробно рассмотреть монету можно по схеме ниже. Такая монета станет отличным подарком или дополнением собственной коллекции.

Напомним, что на первое апреля этого года сумма наличных средств в обращении составила 676,1 миллиарда гривен. Количество банкнот, обращенных превышает 2,7 миллиарда единиц на общую сумму 670 миллиардов гривен. При этом в обращении дополнительно находится немногим более 14 миллиардов единиц монет на общую сумму 5,7 миллиарда гривен.

Отметим, что курс доллара остается стабильным. Ситуация на фронте контролируемая, поэтому Национальный банк Украины поддерживает баланс на рынке валют. В ближайшие перспективы курс доллара будет стабильным и будет меняться примерно на одну гривну в обе стороны. При этом уже в июле планируют отменить льготную налоговую ставку 2%. Несмотря на возмущения предпринимателей, такой шаг может существенно пополнить госбюджет, что положительно повлияет на динамику доллара по отношению к гривне.