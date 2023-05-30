НБУ вводить в обіг нову монету: що про це відомо

Нова монета матиме номінальну вартість дві гривні. Виготовлена вона з нейзильберу, діаметр складає 31 мм, а маса 12,8 грама.

Сьогодні, 30 травня Національний банк Україні ввів в обіг пам’ятну монету “Петро Скоропадський”, присвячену 150-річчю з дня народження українського державного та політичного діяча, воєначальника, гетьмана України 1918 року. Про це повідомили в пресслужбі НБУ.

Монета виготовлені з нейзильберу нового срібла) — сплав міді, нікелю та цинку. Тираж складає 30 000 одиниць. Діаметр монети — 31 мм, а маса — 128 грама Номінальна вартість визначена на рівні 2 гривень. Монета входить до серії “Видатні особистості України”.

Як виглядає монета

На аверсі монети можна бачити малий герб та напис “Україна”, а також рік карбування монети — 2023. Трикутник своєю чергою символізує певний культурний та економічний ріст за часів керування гетьманату Скоропадського Трикутним обрамлюють написи — “українізація”, “освіта” та “гривня” Зверху також вказаний номінал монети — дві гривні.

На реверсі монети можна бачити портрет Скоропадського, а також композицію, яка символізує події Української революції та роки життя гетьмана — 1873-1945. Також присутній напис “Павло Скоропадський.

Детально роздивитися монету можна на схемі нижче. Така монета стане чудовим подарунок чи доповнення власної колекції.

Нагадаємо, що станом на перше квітня цього року сума готівкових коштів в обігу склала 676,1 мільярда гривень. Кількість банкнот, які є в обігу перевищує 2,7 мільярда одиниць на загальну суму 670 мільярдів гривень. При цьому в обігу додатково перебуває трохи більш як 14 мільярдів одиниць монет на загальну суму 5,7 мільярда гривень.

Зазначимо, що курс долара залишається стабільним. Ситуація на фронті контрольована, тож Національний банк України підтримує баланс на ринку валют. В найближчі перспективі курс долара буде стабільним і змінюватиметься на приблизно одну гривню в обидва боки. 78