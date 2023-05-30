Успейте воспользоваться до 1 июля: в Украине отменяют популярную услугу

Если вы ярый клиент Укрпочты и частенько отправляете бандерольки, то для вас есть неприятная новость. С 1 июля компания отменяет бандероли как отдельный вид отправления. Директор Укрпочты Игорь Смилянский заявил, что 25 мая вышел закон о почтовой связи. Он уже вступил в силу и в нем, в частности, есть запрет на бандерольки. Из этого также следует, что если у вас есть марки для оплаты этих посылок, то использовать их нужно до 1 июля. Затем их можно будет разве что коллекционировать для себя, но отнюдь не использовать в практических целях.

В настоящее время Укрпочта отправляет три типа бандеролей

Сейчас компания предлагает клиентам отправку простых бандеролей, рекомендованных с трек-номером для отслеживания и бандеролей с объявленной стоимостью. Что касается ценовой политики, то она выглядит следующим образом (первая цена будет за приоритетную бандероль, а вторая за не приоритетную):

Бандероли до 250 г включительно – 18 грн. и 22,50 грн. Свыше 250 до 1000 г – 36 грн и 45 грн. Свыше 1000 к 2000 г – 48 грн и 60 грн. Свыше 2000 до 3000 г – 60 грн. и 75 грн.

Эти цены могут вскоре пересмотреть. Об этом опять же объявил Смелянский. Он сказал, что тарифы будут на этом уровне еще в июне, а вот с июля они могут быть повышены.

“До конца первого полугодия точно ничего не меняем. Поэтому в мае, июне можно пользоваться нашими доступными тарифами. А во втором полугодии будем просчитывать и принимать решения“, — отметил Смелянский.

Заказывать товары из Укрпочты можно онлайн

Еще одна новинка, которая будет очень удобна для многих украинцев. Разнообразную почтовую продукцию, как, например, марки или конверты теперь можно купить не только в отделении, но и заказать онлайн оплатив покупку картой. Это позволит избежать безумных очередей, иногда возникающих когда в продаже появляется новая интересная марка.