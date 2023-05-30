Встигніть скористуватися до 1 липня: в Україні скасовують популярну послугу

Якщо ви затятий клієнт Укрпошти і частенько відправляєте бандерольки, то для вас є неприємна новина. З 1 липня компанія скасовує бандеролі, як окремий вид відправлення. Директор Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що 25 травня вийшов закон про поштовий зв’язок. Він вже набув чинності і в ньому зокрема є заборона на бандерольки. З цього також виходить, що якщо ви маєте марки для оплати цих посилок, то використовувати їх треба до 1 липня. Потім їх можна буде хіба що колекціонувати для себе, але аж ніяк не використовувати у практичних цілях.

Наразі Укрпошта відправляє три типи бандеролей

На цю мить компанія пропонує клієнтам відправку простих бандеролей, рекомендованих з трек-номером для відстеження та бандеролей з оголошеною вартістю. Стосовно цінової політики, то вона виглядає наступним чином (перша ціна буде за пріоритетну бандероль, а друга за не пріоритетну):

Бандеролі до 250 г включно – 18 грн та 22,50 грн. Понад 250 до 1000 г – 36 грн та 45 грн. Понад 1000 до 2000 г – 48 грн та 60 грн. Понад 2000 до 3000 г – 60 грн та 75 грн.

Ці ціни можуть невдовзі переглянути. Про це знову ж оголосив Смілянський. Він сказав, що тарифи будуть на цьому рівні ще в червні, а от з липня їх можуть підвищити.

“До кінця першого півріччя точно нічого не змінюємо. Тому у травні, червні можна користуватися нашими найдоступнішими тарифами. А у другому півріччі будемо прораховувати й приймати рішення“, – зазначив Смілянський.

Замовляти товари з Укрпошти можна онлайн

Ще одна новинка, яка буде дуже зручною для багатьох українців. Різноманітну поштову продукцію, як, наприклад, марки чи конверти тепер можна купити не лише у відділенні, а й замовити онлайн оплативши покупку карткою. Це дозволить уникнути шалених черг, які інколи виникають коли в продажі з’являється нова цікава марка.