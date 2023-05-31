Появилась важная информация для всех, кто нашел убежище за границей: речь о выплатах

С начала войны в Европу уехало несколько миллионов украинцев. Большинство из них обустраивались там официально, то есть как лица, нуждающиеся во временном убежище, и как следствие претендующие на пособия с жильем, социальные выплаты и т.д. В первые месяцы войны практически все страны ЕС максимально помогали всем прибывшим. Социальные выплаты были высокими и распространялись на все категории населения. Сейчас, больше чем через год, некоторые государства исчерпывают собственные ресурсы. Следовательно, практически отменила выплаты Польша. Там поддерживают только самые уязвимые категории населения. Под вопросом выплате в Чехии. По крайней мере, там отменяют компенсацию за бесплатное жилье. Что и где еще изменилось? Рассказываем.

Несколько стран объявили об обновлении выплат для украинцев

В частности, есть изменения в Словакии. Там решили продлить выплаты до конца этого года, но получить их на руки нельзя будет. То есть деньги будут выдавать не украинцам, а тем людям, которые им предоставили убежище. Речь именно о компенсации выплат за жилье. Размер компенсации остается неизменным, то есть 10 евро за ночь на взрослое лицо и детям (младше 15 лет) 5 евро.

В то же время, хорошие новости для украинцев подготовила Ирландия. Там продолжают материальную поддержку, и будут дополнительно выплачивать единовременную помощь тем украинцам, которые решили вернуться в Украину. Какая это будет сумма, пока неизвестно. Правительство Ирландии решило пойти на такой шаг, ведь там считают, что многие украинцы хотят домой и не могут решиться, ведь не уверены в том, что справятся финансово. Деньги поступят на специальный счет через несколько дней после того, как человек вернется в Украину.

Некоторые обновления ввели и Нидерланды. Там отменяют выплату всей семье, если кто-то один из семьи трудоустроился. Также, теперь сумма пособия будет уменьшаться в расчете на одного человека, если семья большая. То есть чем больше у вас семья, тем меньше на каждого будут выплачивать средств. Например, семьям из двух человек будут выплачивать по 215 евро в месяц (на взрослого), а семьям из четырех человек по 150 евро.