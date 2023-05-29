Усиление мобилизации: названы категории мужчин, которые теперь пригодны к службе

Украина активно готовится к контрнаступлению и освобождению оккупированных территорий. Для этого нужно не только много техники, но и соответствующее количество людей. Очень многие мужчины уклоняются от службы в ВСУ, также есть немало таких, чьи “белые билеты” мягко говоря уже не соответствуют действительности. Правительство решило усилить правила мобилизации и призывать в службу даже тех, кто ограниченно годен и до сих пор свободно себя чувствовал и был уверен, что служить не придется. Повестки будут вручать абсолютно всем, а уже служить или нет, будет решать медицинская комиссия после тщательного медосмотра.

Летом призывать смогут еще три категории мужчин

Под мобилизацию подлежат мужчины, которым от 18 до 60 лет, не имеющие “белого билета”, не являющиеся многодетными родителями или опекунами. Также не мобилизуют студентов дневной формы обучения.

Есть определенные ограничения по призыву на службу и для некоторых возрастов, но летом они больше не будут действовать. В частности, получить повестку и отправиться в ряды ВСУ смогут:

Пригодные или ограниченно пригодные мужчины в возрасте от 28 до 60 лет. Причем речь об ограниченной пригодности именно в военное время. Пригодные или ограниченно пригодные мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на военном учете или проходящие службу по контракту. Лица, имеющие “белый билет” и полностью снятые с военного учета по состоянию здоровья.

После дополнительного медосмотра будет принято решение, могут ли такие отбывать службу или все же нет.

Совершенствуют и процесс прохождения медосмотра

Чтобы было меньше уклонистов, теперь в Украине действует единая электронная медицинская система. То есть все медицинские учреждения и врачи, работающие при военкоматах имеют единую электронную систему, где могут посмотреть всю историю болезни мобилизованного. Если там ничего нет, а мобилизованный демонстрирует справку о внезапном тяжелом недуге, то его будут направлять на дополнительные обследования.