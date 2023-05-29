Посилення мобілізації: названо категорії чоловіків, які тепер є придатними до служби

Україна активно готується до контрнаступу та звільнення окупованих територій. Для цього потрібно не лише багато техніки, а й відповідну кількість людей. Дуже багато чоловіків ухиляються від служби в ЗСУ, також є чимало таких, чиї “білі квитки” м’яко кажучи, вже не відповідають дійсності. Уряд вирішив посилити правила мобілізації, та призивати до служби навіть тих, хто обмежено придатний і до цього часу вільно себе почував та був впевнений, що служити не прийдеться. Повістки вручатимуть абсолютно всім, а вже служити чи ні, вирішуватиме медична комісія після дуже ретельного медогляду.

Влітку призивати зможуть ще три категорії чоловіків

Наразі під мобілізацію підлягають чоловіки, яким від 18 до 60 років, які не мають “білого квитка”, не є багатодітними батьками чи опікунами. Також не мобілізовують студентів денної форми навчання. Є певні обмеження стосовно призову на службу й для деяких вікових категорій, але влітку вони більше не діятимуть. Зокрема, отримати повістку і відправитись у лави ЗСУ зможуть:

Придатні або обмежено придатні чоловіки у віці від 28 до 60 років. Причому мова про обмежену придатність саме у воєнний час. Придатні або обмежено придатні чоловіки у віці від 18 до 27 років, які перебувають на військовому обліку або проходять службу за контрактом. Особи, які мають “білий квиток” та є повністю знятими з військового обліку за станом здоров’я.

Після додаткового медогляду буде прийнято рішення чи можуть такі відбувати службу, чи все-таки ні.

Вдосконалюють й процес проходження медогляду

Щоб було менше ухилянтів, тепер в Україні діє єдина електронна медична система. Тобто всі медичні заклади й лікарі, які працюють при військкоматах мають єдину електронну систему де можуть подивитися всю історію хвороби мобілізованого. Якщо там нічого немає, а мобілізований демонструє довідку про раптову важку недугу, то його будуть направляти на додаткові обстеження.