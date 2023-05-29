Решение принято: как изменится стоимость электроэнергии с 1 июня

В энергокомитете парламента заявили, что удорожание электроэнергии неизбежно. Это нужно для покрытия расходов компаний, генерирующих и транспортирующих электроэнергию.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование рынка электроэнергии и коммунальных услуг, считает целесообразным повысить тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей до 2,88 гривны за кВтч. Там утверждают, что этот шаг вынужденный, ведь генерирующая компания нуждается в финансовой поддержке. В результате пересмотра цен платежка среднестатистического украинского увеличится на 150-200 гривен.

Эту информацию сообщил член парламентского комитета по вопросам энергетики и коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире телемарафона “Единые новости”.

По его словам, такой шаг вынужденный. Дело в том, что ущерб нанесен ракетными атаками российских окупантов безумны. Так что для того, чтобы зимой украинцы могли иметь доступ к электроэнергии, тарифы нужно повысить.

Также Нагорняк утверждает, что даже это повышение цены не способно возместить расходы генерирующих компаний – Энергоатома и Укргидроэнерго. Расходы на доставку электричества населению стоят около 120 миллиардов гривен. Повышение тарифов сможет покрыть эти расходы частично.

Ранее компания Укргидроэнерго подсчитала ущерб, нанесенный ракетными обстрелами. Они составили около 40 миллиардов гривен. При этом подстанции нужно восстанавливать не только генерирующим компаниям, но и Укрэнерго. За эту зиму были повреждены или уничтожены 23 подстанции Укрэнерго. А это миллиарды и не гривен, а долларов. Он добавляет, что международной помощи недостаточно для полной подготовки к новой зиме. Тем не менее все, кто не сможет оплачивать коммуналку, сможет обратиться для получения субсидии.

Уже с июня 2023 тарифы на электроэнергию возрастут до 2,88 гривны, независимо от потребления. Теперь действуют тарифы, когда при потреблении до 250 кВт в месяц платят 1,44 гривны или 1.68 гривны при потреблении более 250 кВт-ч.

Однако эту инициативу еще можно утвердить Кабинет Министров Украины.