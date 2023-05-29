Історичний рекорд: в Україні стрімко злетіла ціна на популярний овоч

Аналітики прогнозують, що ціни на популярний овоч можуть стабілізуватися вже в найближчі тижні. Як тільки на ринок поступить якісна продукція нового врожаю, ціни потроху поповзуть донизу.

Зараз гуртова ціна цибулі в Україні досягла історичного рекорду — 48 гривень або 1,31 долара за кілограм. Це більше за попередній довоєнний рекорд, коли цибуля в травні 2019 року коштувала 33 гривні за кілограм. Однак вже в найближчі тижні ціни почнуть знижуватися.

Як пояснює експерт незалежної аналітичної компанії “АПК-Інформ”: овочі та фрукти Євгеній Кузин, зараз в Україні місцевої цибулі майже не залишилося. Імпорт з країн ЄС врожаю 2022 року за ціною 1,20-1,40 долара за кілограм цього тижня зросли. Звідси і шалене зростання цін.

Якщо говорити про Україну, то головна причина значного здорожчання — знищення в результаті вторгнення російських окупантів в південь України. де було чимало малих та середніх фермерів, що спеціалізувалися на вирощуванні овочів, в тому числі цибулі.

При цьому на ринку поступово з’являється цибуля нового врожаю, яка коштує трохи дешевше. При цьому попит на молоду цибулю не надто великий.

Водночас масовий імпорт з країн Центральної Азії, де є надлишок цього овочу, не здійснюється через високу вартість логістики. Однак найближчим часом розпочнеться постачання цибулі з Туреччини.

Спеціалісти припускають, що ситуація на ринку покращиться після 15 червня, коли в південних регіонах України та в Молдові почнуть збирати врожай ранньої цибулі.

Нагадаємо, що раніше аналітики прогнозували, що ситуація на ринку фруктів та ягід в Україні у 2023 році буде не найсприятливішою. Очікується, що ціни на полуницю та персики будуть досить високими, а от ближче до осені можна буде насолоджуватися відносно дешевими кавунами. Загалом значне здорожчання в більшості спровоковано російськими окупантами.