Рішення прийнято: як зміниться вартість електроенергії з 1 червня

В енергокомітеті парламенту заявили, що здорожчання електроенергії неминуче. ЦЕ потрібно для покриття витрат компаній, які генерують та транспортують електроенергію.

Національна комісія, яка здійснює регулювання ринку електроенергії та комунальних послуг вважає доцільним підвищити тарифи на електроенергію для побутових споживачів до 2,88 гривні за кВт·год. Там стверджують, що цей крок є вимушеним, адже генеруючим компанія потрібна фінансова підтримка. В результаті перегляду цін платіжка середньостатистичного українця збільшиться на 150-200 гривень.

Цю інформацію повідомив член парламентського комітету з питань енергетики та комунальних послуг Сергій Нагорняк в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

За його словами такий крок є вимушеним. Річ у тім, що збитки завдані ракетними атаками російських окупантів шалені. Тож для того, щоб взимку українці могли мати доступ до електроенергії, тарифи потрібно підвищити.

Також Нагорняк стверджує, що навіть це підвищення ціни не здатне покрити витрати генеруючих компаній — Енергоатома та Укргідроенерго. Витрати на доставку електрики населенню коштують приблизно 120 мільярдів гривень. Підвищення тарифів зможе покрити ці витрати лише частково.

Раніше компанія Укргідроенерго підрахувала збитки, завдані ракетними обстрілами. Вони склали приблизно 40 мільярдів гривень. При цьому підстанції потрібно відновлювати не лише генеруючим компаніям, але і Укренерго. За цю зиму було пошкоджено чи знищено 23 підстанції Укренерго. А це мільярди, і не гривень, а доларів.

Він додає, що міжнародної допомоги недостатньо для повної підготовки до нової зими. Попри те, всі, хто не зможе оплачувати комуналку зможе звернутися для отримання субсидії.

Вже з червня 2023 року тарифи на електроенергію зростуть до 2,88 гривні, незалежно від споживання. Наразі діють тарифи, коли при споживанні до 250 кВт на місяць платять 1,44 гривні або 1.68 гривні при споживанні понад 250 кВт-год.

Однак цю ініціативу ще маж затвердити Кабінет Міністрів України.