2 200 гривен от ООН: украинцам объяснили, как получить новый вид помощи

Граждане Украины могут получить помощь от агентства Организации Объединенных Наций по делам беженцев в размере 2200 гривен. Деньги могут получить пострадавшие в результате военных действий. Среди потенциальных получателей – жители Днепропетровской, Полтавской. Сумской, Одесской. Черниговской, Запорожской, Харьковской, Черкасской и Кировоградской областей и лица, получившие статус перемещенных лиц.

Об этом говорится на сайте Агентства ООН по делам беженцев. Деньги могут получить те украинцы, которые раньше не получали 2200 гривен от ООН. Подать заявку можно в региональном центре, адреса указаны на сайте организаций. Подать заявку можно в одном из центров, точный адрес можно уточнить по телефону 0800307711.

При себе нужно иметь паспорт, индивидуальный налоговый номер, номер банковской карты, свидетельство о рождении ребенка (если дети есть), документ об инвалидности (при таком случае есть).

Обратите внимание! Специалисты банка или Агентства никогда не спрашивают CVV номер банковской карты.

Перед тем, как обращаться за получением помощи, стоит узнать больше об организации. Вы должны быть уверены, что предоставляете информацию именно представителям ООН. С начала войны действует немало мошеннических схем, когда у людей пытаются узнать личные данные и данные банковских карт, чтобы завладеть денежными средствами. Поэтому нужно обращаться именно в центры и офисы Агентства ООН в Украине в своих регионах и никогда ни при каких обстоятельствах предоставлять банковские данные кроме номера карты или IBAN счета карты. Это позволит защититься от мошенников.

Отметим, что украинские переселенцы имеют право на получение выплат из государственного бюджета. На каждого взрослого человека выплачивают по две тысячи гривен, на детей – по три тысячи гривен.

Получить денежную помощь можно как от Украины, так и международных организаций. Часто есть право получать выплаты от нескольких организаций, зачастую такая возможность есть у особо уязвимых категорий населения.