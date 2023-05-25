В Минобороны сообщили, сколько будут получать военнослужащие после войны

В Министерстве обороны планируют разные выплаты военным после окончания войны. При этом сумма будет зависеть от многих факторов: обстоятельства службы и увольнения. Например, солдаты срочной службы рассчитывать на выплаты не смогут.
Также сумма будет зависеть от должности военного. Об этом говорится в Приказе Минобороны “Об утверждении порядка выплат денежного удовлетворения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторых других лиц”.
Если военного уволили со службы из-за состояния здоровья, он будет иметь право на единовременную выплату 50% от своего денежного удовлетворения. Такую же сумму смогут получать следующие категории лиц:
- те, кто уволился с военной службы по возрасту;
- в случае сокращения штата или проведения организационных мероприятий;
- истечение срока контракта;
- непосредственное пребывание в качестве подчиненного близкому лицу;
- систематическое невыполнение условий контракта командованием;
- в связи с наступлением особого периода и нежеланием продолжать военную службу женщиной военнослужащим, имеющей ребенка в возрасте до 18 лет.
В то же время офицеры, которые проходят кадровую военную службу и увольняются по собственному желанию, по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам, могут получить единовременную денежную помощь в размере 25% от месячной платы. Для этого необходимо иметь не менее 10 календарных лет выслуги перед государством.
Именно такие планы озвучили в Министерстве обороны. В то же время с февраля доплату в размере 30 тысяч гривен получают только военнослужащие, которые находятся на первой линии обороны и выполняющие специальные приказы. При этом вернуть доплаты не разрешили депутаты Верховной Рады, по их словам, в государственном бюджете просто нет денег на эти доплаты.
На самом деле эти суммы достаточно скудны, особенно с учетом того, какой вклад вносят военные в будущее нашей страны.
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