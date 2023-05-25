В Минобороны сообщили, сколько будут получать военнослужащие после войны

В Министерстве обороны планируют разные выплаты военным после окончания войны. При этом сумма будет зависеть от многих факторов: обстоятельства службы и увольнения. Например, солдаты срочной службы рассчитывать на выплаты не смогут.

Также сумма будет зависеть от должности военного. Об этом говорится в Приказе Минобороны “Об утверждении порядка выплат денежного удовлетворения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторых других лиц”.

Если военного уволили со службы из-за состояния здоровья, он будет иметь право на единовременную выплату 50% от своего денежного удовлетворения. Такую же сумму смогут получать следующие категории лиц:

те, кто уволился с военной службы по возрасту;

в случае сокращения штата или проведения организационных мероприятий;

истечение срока контракта;

непосредственное пребывание в качестве подчиненного близкому лицу;

систематическое невыполнение условий контракта командованием;

в связи с наступлением особого периода и нежеланием продолжать военную службу женщиной военнослужащим, имеющей ребенка в возрасте до 18 лет.

В то же время офицеры, которые проходят кадровую военную службу и увольняются по собственному желанию, по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам, могут получить единовременную денежную помощь в размере 25% от месячной платы. Для этого необходимо иметь не менее 10 календарных лет выслуги перед государством.

Именно такие планы озвучили в Министерстве обороны. В то же время с февраля доплату в размере 30 тысяч гривен получают только военнослужащие, которые находятся на первой линии обороны и выполняющие специальные приказы. При этом вернуть доплаты не разрешили депутаты Верховной Рады, по их словам, в государственном бюджете просто нет денег на эти доплаты.

На самом деле эти суммы достаточно скудны, особенно с учетом того, какой вклад вносят военные в будущее нашей страны.