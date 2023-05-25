В Міноборони повідомили, скільки отримуватимуть військовослужбовці після війни

В Міністерстві оборони планують різноманітні виплати військовим після закінчення війни. При цьому сума буде залежати від багатьох факторів: обставини служби та звільнення Для прикладу, солдати строкової служби розраховувати на виплати не зможуть.

Також сума буде залежати від посади військового. Про це говориться в Наказі Міноборони “Про затвердження порядку виплат грошового задоволення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяких інших осіб”.

Якщо військового звільнили зі служби через стан здоров’я, то він матиме право на одноразову виплату 50% від свого грошового задоволення. Таку ж суму зможуть отримувати та наступні категорії осіб:

ті, хто звільнився з військової служби через вік;

в випадку скорочення штату або проведення організаційних заходів;

закінчення терміну контракту;

безпосереднє перебування у ролі підлеглого близькій особі;

систематичне невиконання умов контракту командуванням;

у зв’язку з настання особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу жінкою військовослужбовцем, яка має дитину у віці до 18 років.

Водночас офіцери, які проходять кадрову військову службу та звільняються за власним бажанням, через сімейні обставини або через інші поважні причини, можуть отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 25% від місячної заплати. Для цього потрібно мати не менше 10 календарних років вислуги перед державою.

Саме такі плани на майбутнє озвучили в Міністерстві оборони. Водночас з лютого доплату у розмірі 30 тисяч гривень отримують лише ті військовослужбовці, які перебувають на першій лінії оборони та ті, хто виконує спеціальні накази. При цьому повернути доплати не дозволили депутати Верховної Ради, за їхніми словами в державному бюджеті просто немає грошей на ці доплати.

Насправді ці суми досить такі мізерні, особливо з врахування того, який внесок роблять військові в майбутнє нашої країни.