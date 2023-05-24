Важное обновление в системе ПриватБанка: что нужно знать украинцам

В обновленной версии мобильного приложения Приват24 запустили новое единственное меню “Коммуникация”. Именно там теперь можно связаться с представителями банка через Помощь онлайн, мессенджеры или совершить прямой звонок в банк. Об этом сообщили на официальных каналах коммуникации ПриватБанка.

Теперь обращаться за помощью будет гораздо удобнее, а главное – безопаснее.

Теперь клиенты ПриватБанка будут дополнительно защищены от мошенников. В новом меню пользователи получат доступ к информации о поданных ранее заявках и смогут оперативно сообщить банку о подозрениях в мошенничестве.

Также в том же меню “Коммуникация” клиенты смогут найти дополнительные номера телефонов банка, актуальную карту отделений, банкоматов и терминалов, а также ссылки на официальные страницы в социальных сетях. Данные в приложении оперативно обновляются, поэтому клиенты ПриватБанка всегда будут иметь доступ к последней информации.

Это очень важная новость, учитывая активизацию мошенников. Также в банке в очередной раз напоминают, чтобы украинцы никому ни при каких обстоятельствах не называли личные данные, а также срок действия карты и три цифры, которые есть на обороте. Категорически запрещено называть одноразовые цифровые пароли, поступающие в смс-сообщениях.

Помните, работники банка никогда не звонят первыми из-за блокировки счета или подозрительных операций. Звонок банка возможен только после предварительного обращения.

Если вы подозреваете, что с вами связались мошенники, срочно прекратите разговор и заблокируйте карту. Сделать это можно в личном онлайн кабинете или по номеру 3700. Если произошло так, что мошенники все-таки получили доступ к вашим средствам, обращайтесь в полицию и сообщите информацию в банк. Сделать это нужно как можно быстрее, ведь шансы вернуть украденное обычно и так невысокие, так что чем быстрее вы начнете действовать, тем больше шансов, что правоохранителям удастся поймать преступников и вернуть ваши средства.