Важливе оновлення в системі ПриватБанку: що потрібно знати українцям 

В оновленій версії мобільного додатку Приват24 запустили нове єдине меню “Комунікація”. Саме там тепер можна зв’язатися з представниками банку через “Допомога онлайн”, месенджери або здійснити прямий дзвінок до банку. Про це повідомили на офіційних каналах комунікації ПриватБанку.

Тепер звертатися за допомогою буде набагато зручніше, а головне — безпечніше.

Тепер клієнти ПриватБанку будуть додатково захищені від шахраїв. В новому меню користувачі отримають доступ до інформації про подані раніше заявки та зможуть оперативно повідомити банку про підозри в шахрайстві.

Також в тому ж меню “Комунікація” клієнти зможуть знайти додаткові номери телефонів банку, а також актуальну карту відділень, банкоматів та терміналів, а також посилання на офіційні сторінки в соціальних мережах. Дані в додатку оперативно оновлюються, тож клієнти Приватбанку завжди матимуть доступ до останньої інформації.

Це дуже важлива новина, зважаючи на активізацію шахраїв. Також в банку вкотре нагадують, щоб українці нікому за жодних обставин не називали особисті дані, а також термін дії картки та три цифри, що є на звороті. Категорично заборонено називати цифрові одноразові паролі, які надходять в смс-повідомленнях.

Пам’ятайте, працівники банку ніколи не дзвонять першими через блокування рахунку чи підозрілі операції. Дзвінок банку можливий лише після вашого попереднього звернення.

Якщо ви підозрюєте, що з вами зв’язалися шахраї, терміново припиніть розмову та заблокуйте картку. Зробити це можна в особистому онлайн кабінеті або за номером 3700. Якщо сталося так, що шахраї все-таки отримали доступ до ваших коштів, звертайтеся до поліції та повідомте інформацію до банку. Зробити це потрібно якнайшвидше, адже шанси повернути вкрадене зазвичай і так невисокі, тож чим швидше ви почнете діяти, тим більше шансів, що правоохоронцям вдасться піймати злочинців та повернути ваші кошти.