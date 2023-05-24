Частині українців сильно полегшать життя, проте це торкнеться не всіх

Для частини українців вже найближчим часом можуть запровадити полегшені умови погашення кредитів. Однак зміни торкнуться не всіх, а лише дві категорії внутрішньо переміщених осіб, які належать до вразливих категорій населення та жителів територій, які найбільше постраждали від бойових дій в результаті повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Йдеться про обов’язкову реструктуризацію боргів. реструктуризацію хочуть запровадити на час дії воєнного стану та ще на 30 днів після нього. Також передбачається списання штрафів та пені за споживчими кредитами.

Клієнт банку, який претендує на реструктуризацію боргу, повинен відповідати хоча б одному з наступних параметрів:

єдиним доходам сім’ї повинна бути лише соціальну допомогу або пенсія;

споживач кредиту це батько або матір багатодітної сім’ї, яка отримує субсидії на оплату комунальних послуг;

до складу сім’ї входить особа з інвалідністю, отриманою в результаті війни, при цьому загальний дохід всіх членів сім’ї не перевищує дві мінімальні заробітні плати тобто 13 400 гривень.

В першому у читанні законопроєкт №9051 було ухвалено. Найімовірніше, законопроєкт підтримають і в другому читанні. Тоді залишиться зачекати поки необхідні підписи поставить голова Верховної Ради та президент України Володимир Зеленський.

Водночас українців незадоволені обмеженнями, адже чимало людей змушені платити кредит за житло, якого фактично вже не існує, і далеко не всі підпадають під вище перераховані категорії. Однак цей перший крок допоможе найвразливішим категоріям населення, адже чимало людей не мають можливості платити за кредитами, а пеня та штрафи продовжують нараховуватися. При цьому кожна ситуація розглядається окремо, тож у випадку якщо житло пошкоджене чи тим паче знищене, або особа просто не має можливості продовжувати сплачувати кредит, варто звертатися до банку та намагатися знайти спосіб відтермінувати чи реструктуризувати борг.