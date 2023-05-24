Ближайшие дни станут большим испытанием для нескольких знаков Зодиака: кому не повезет?

Астрологи составили гороскоп на последнюю неделю мая и оказывается, что весна закончится достаточно плачевно для трех знаков Зодиака. Кое-кого ждут серьезные проблемы на работе, другим следует готовиться к неприятностям в личной жизни. Будут и финансовые факапы, а, возможно, и долги. Так кому стоит запастись терпением? Рассказываем.

Овен

Астрологи советуют пересмотреть свое поведение, особенно в последние дни. Вы рискуете поссориться даже с самыми близкими родственниками и друзьями. Остаться полностью одиноким вам очень не понравится, а наладить контакт будет ой как не просто. Всему виной ваша импульсивность и неумение иногда сдерживать себя и держать язык за зубами. Попробуйте быть терпеливее к окружающим, тем более что не всегда вы правы. Словом, неделя будет эмоционально напряженной, с возможными ссорами, скандалами и даже разрывами.

Лев

Вас ждет много неудачных моментов. Астрологи категорически не рекомендуют вступать с кем-либо в споры, тем более возбуждать судебные дела. Вы точно проиграете. Ваше отрицательное настроение непременно перенесется и на ваши отношения с партнером. Ситуация будет настолько сложной, что грозит разводом. Астрологи советуют немного замедлиться, отложить все дела, обдумать свои последние решения и слова, которые, возможно, были сказаны неуместно. Все может решиться в вашу пользу, если вы будете действовать взвешенно и с холодным умом.

Скорпион

Вам грозит выгорание на работе. Вы и так работаете на последних ресурсах, а тут еще руководство захочет возложить на вас ответственность за чужие задачи. Вам это очень не понравится, но астрологи советуют не провоцировать ссор. Это сложное время быстро пройдет, а если вы поссоритесь с руководством, можете потерять работу. Подобная перспектива для вас будет гораздо хуже, чем временные неудобства и сложности. Наберитесь терпения – это все не навсегда.