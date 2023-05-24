Большое количество украинцев ждет приятный сюрприз: ожидается хорошая доплата к пенсиям

К 2023 году у многих были очень пессимистические ожидания. Все потому, что размер пенсий и зарплаты заморозили до конца текущего года. Все из-за критической экономической ситуации в стране. Лишних средств нет, ведь все отправляется на нужды армии. Но некоторые доплаты для пенсионеров все же оставили. В частности, не отменили дополнительные выплаты в связи с достижением определенного возрастного рубежа. Возрастная надбавка может колебаться в пределах 300–570 гривен. Всё зависит от возраста пенсионера.

Нюансы выплаты

Следует отметить, что на данную надбавку претендуют только те пенсионеры, которые имеют пенсию ниже 10 340 гривен, а еще имеют весь необходимый стаж. Что касается сум, то они следующие:

При достижении 70 лет к пенсии ежемесячно будет дочислено 300 гривен. При пересечении возрастного рубежа 75-80 лет насчитают 456 гривен. Тем кому исполнилось 80 лет обещают не менее 570 гривен надбавки.

В целом эти средства впервые были выплачены в 2020 году пенсионерам, которым исполнилось 86 лет. Впоследствии возрастной рубеж уменьшали, чтобы охватить как можно большую группу лиц. На подобную помощь претендуют жены или мужья, если один из супругов умер, но имел эту прибавку. Но при условии, что вдова/вдовец не женились повторно. В Пенсионном фонде Украины заявляют, что работают над тем, чтобы надбавку могли получать и лица, которым исполнилось 65 лет, а то и 60.

В украинцев будет еще несколько доплат

В июне доплату к пенсиям получат работающие пенсионеры, имеющие более 24 месяцев дополнительного стажа. Это будет своеобразная индексация, которая произошла еще в апреле, но деньги поступят на счета только в июне. Все потому, что ПФУ с опозданием получили аналитические данные, необходимые для расчета суммы доплат.