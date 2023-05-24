На велику кількість українців чекає приємний сюрприз: очікується гарна доплата до пенсій

На 2023 рік у багатьох були дуже песимістичні очікування. Все через те, що розмір пенсій та зарплати заморозили до кінця поточного року. Все через критичну економічну ситуацію в країну. Зайвих коштів, мовляв, немає, адже все відправляється на потреби армії. Але, деякі доплати для пенсіонерів все таки залишили. Зокрема, не скасували додаткові виплати у зв’язку з досягненням певного вікового рубежу. Вікова надбавка може коливатися в межах 300-570 гривень. Все залежить від віку пенсіонера.

Нюанси виплати

Слід зазначити, що на дану надбавку претендують лише ті пенсіонери, які мають пенсію нижчу ніж 10 340 гривень, а ще мають весь необхідний стаж. Стосовно сум, то вони наступні:

При досягненні 70 років до пенсії щомісяця буде дораховано 300 гривень. При перетині вікового рубежу 75-80 років нарахують 456 гривень. Тим кому виповнилося 80 років обіцяють не менше 570 гривень надбавки.

Загалом, ці кошти вперше були виплачені у 2020 році пенсіонерам, яким виповнилося 86 років. Згодом, віковий рубіж зменшували, щоб охопити якомога більшу групу осіб. На подібну допомогу претендують й дружини або чоловіки, якщо один з подружжя помер, але мав цю надбавку. Але за умови, що вдова/вдівець не одружилися повторно. В Пенсійному фонді України заявляють, що наразі працюють над тим, аби надбавку могли отримувати й особи, яким виповнилося 65 років, а то й 60.

Українці матимуть ще кілька доплат

У червні доплату до пенсій отримають працюючі пенсіонери, які мають більше ніж 24 місяці додаткового стажу. Це буде своєрідна індексація, яка відбулася ще у квітні, але гроші поступлять на рахунки лише у червні. Все через те, що ПФУ із запізненням отримали аналітичні дані, які необхідні для розрахунку суми доплат.