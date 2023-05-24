В Украине состоялся первый этап повышения тарифов на электроэнергию: кого коснулось?

Еще с начала этого года в Украине ведется множество дискуссий о повышении тарифов на электроэнергию. Сначала их должны были повысить в мае, теперь ждут июня. Однако на днях появилась информация, что уже утверждено двухэтапное повышение тарифов на распределение электроэнергии. Пока это будет касаться только облэнерго. То есть для конечного потребителя (рядового украинца) цены пока не изменятся. Однако тарифы точно изменятся. По-другому невозможно, ведь этому предшествует целый ряд факторов.

Решение об изменении тарифов подтвердила Национальная комиссия

Решение о тарифах для облэнерго приняла Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В настоящее время известно, что стоимость распределения тока будет делиться на два периода.

Первый продлится с 1 по 30 июня и будет касаться 22 региональных облэнерго. Процент повышений зависит от класса напряжения. На 7,5-28,1% будет повышение по первому классу напряжения и на 6,9-25,5% по второму.

Следующее повышение ожидается с 1 июля по 31 декабря и будет касаться 27 облэнерго. Также сюда будет входить 5 облэнерго, находящихся на территории боевых действий. Для них повышение будет одноэтапным.

Цены будут отличаться в зависимости от области

Уже известно, что с 1 июня самые высокие цены будут для Закарпатского облэнерго, а самые низкие установлены для Киевского. При этом в Национальной комиссии подчеркнули, что эти тарифы смогут покрыть лишь 28% всех затрат, которые сейчас имеет энергетическая отрасль. Это будет производство электроэнергии, выплата налогов и транспортировка энергии.

Исходя из этого, уже есть предположение, что цена киловатт для простого населения будет составлять почти 6 гривен, что достаточно много по сравнению с нынешними 1,44.

В Кабмине говорят, что не будут торопиться повышать тарифы для населения. А если повышение случится, то это будет максимум 2,7 грн.