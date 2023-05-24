В Україні відбувся перший етап підвищення тарифів на електроенергію: кого торкнулося?

Ще від початку цього року в Україні ведеться безліч дискусій щодо підвищення тарифів на електроенергію. Спочатку їх мали підвищити у травні, тепер чекають червня. Однак днями з’явилася інформація, що вже затверджено двоетапне підвищення тарифів на розподіл електроенергії. Поки що це стосуватиметься лише обленерго. Тобто для кінцевого споживача (пересічного українця) ціни поки не зміняться. Однак тарифи точно зміняться. По-іншому неможливо, адже цьому передує цілий ряд чинників.

Рішення про зміну тарифів підтвердила Національна комісія

Рішення про тарифи для обленерго ухвалила Нацкомісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ). Наразі відомо, що вартість на розподіл току буде ділитися на два періоди.

Перший триватиме з 1 по 30 червня і стосуватиметься 22 регіональних обленерго. Відсоток підвищень залежатиме від класу напруги. На 7,5-28,1% буде підвищення за першим класом напруги та на 6,9-25,5% за другим.

Наступне підвищення очікується з 1 липня до 31 грудня і стосуватиметься 27 обленерго. Також сюди входитиме 5 обленерго, які перебувають на території бойових дій. Для них підвищення буде одноетапним.

Тарифи будуть відрізнятися залежно від області

Вже відомо, що з 1 червня найвищі ціни будуть для Закарпатського обленерго, а найнижчі встановлено для Київського. При цьому у Національній комісії підкреслили, що ці тарифи зможуть покрити лише 28% від усіх затрат, які наразі має енергетична галузь. Це буде виробництво електроенергії, виплата податків, та транспортування енергії.

Виходячи з цього, вже є припущення, що ціна кіловата для простого населення становитиме майже 6 гривень, що досить багато порівняно з теперішніми 1,44.

Зрештою в Кабміні говорять, що не квапитимуться підвищувати тарифи для населення. А якщо підвищення й трапиться, то це буде максимум 2,7 грн.