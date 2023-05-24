Разница между игровым и офисным монитором: польза или переплата

Игровой монитор получил большие размеры, и многие думают, что его отличие от обычного заключается только в этом. Но резкое повышение цены обусловлено и другими факторами, поэтому покупка будет выгодной для людей, проводящих за компьютером несколько часов каждый день.

Ключевая разница между моделями

В интернет-магазине Eldorado.ua можно сравнить характеристики двух моделей, чтобы убедиться в наличии реальных преимуществ. Каждый монитор получил разумный баланс цены и качества, поэтому выбор зависит от личных предпочтений и ситуации. Товар можно забрать самовывозом из магазина сети или заказать доставку домой либо на почтовое отделение.

Без мощного и продуктивного процессора некоторые из указанных функций не будут работать на полную силу, поскольку должна быть производительная видеокарта. Если на монитор не будут подавать качественную картинку, то он не сможет ее отобразить. При правильном применении пользователь получит:

высокий уровень графики, в том числе в высокопроизводительных играх;

возможность отображать сразу несколько десятков вкладок, игр и потокового вещания;

минимальное время отклика, то есть обновления пикселей для новых картинок;

высокую частоту обновления кадров — в игровых моделях она составляет не менее 144 Гц;

отсутствие задержки, которая в обычных устройствах происходит из-за дополнительной обработки изображения;

несколько способов подключения как для видеоввода, так и для контроллеров или внешней звуковой системы.

Для комфортного использования необходимо выбрать монитор со скоростью смены кадров от 60 Гц. Это нижняя планка для офисных моделей, которая дает минимально приемлемую обстановку для работы. Но настоящее качество изображения и мягкий скроллинг начинаются от 144 Гц. Такой показатель можно встретить в моделях средней ценовой категории.

Настройка контрастности, шумоподавление, динамическая передача цветов замедляют подачу графики на экран. В офисных дисплеях эту функцию отключить невозможно, но в игровых процессы сведены до минимума, соответственно, сокращается задержка.

Что дает монитор с повышенными характеристиками

Для шутеров и других динамичных игр быстрый отклик экрана и частота смены кадров просто обязательны. Они помогают вовремя заметить движение и повышают реалистичность обстановки. Шансы на победу в битве резко возрастают. Когда монитор не успевает за остальным оборудованием, изображение просто размазывается.