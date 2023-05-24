Разработчики “Дии” сделали важное объявление для всех, кто владеет любым типом недвижимости

“Дия” – это действительно инновационное приложение, постоянно совершенствующееся и расширяющее свой функционал. В частности, теперь в приложении можно зарегистрировать собственную недвижимость. То есть, если вы владеете квартирой, домом, коммерческим помещением или даже небольшим гаражом, вы можете его зарегистрировать только за несколько кликов авторизовавшись в приложении. Правда, данная опция пока доступна не всем украинцам. Воспользоваться новацией могут только жители Закарпатской, Киевской, Днепропетровской, Львовской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областей, а также жители Луцка. Со временем этот список будет расширен.

Как провести регистрацию?

Эта регистрация важна, ведь подтверждает, что вы являетесь собственником имущества и никто не имеет права его отчуждать. После внесения данных в электронный реестр вы больше можете не бояться мошенников, часто подрабатывающих документы и проводящих различные манипуляции, чтобы присвоить чужое имущество.

Раньше регистрация проходила, как и большинство бюрократических процедур: живая очередь, множество кабинетов и справок. Теперь это несколько щелчков в смартфоне. Для того чтобы зарегистрировать жилье, нужно скачать и авторизироваться в Дии. Далее нажать “Услуги” – “Земля, строительство, недвижимость” – “Государственная регистрация прав на недвижимое имущество” – “Подать заявление”. Затем внести всю информацию, требуемую системой и прикрепить скан-копии необходимых документов. Все это делается просто и быстро с помощью камеры смартфона.

В завершение нужно поставить свою электронную подпись. Ее тоже можно сгенерировать в Дии, или же в одном из мобильных банкингов, например, в Приват 24.

На этом ваше участие завершено. После обработки заявления регистратор самостоятельно пришлет его в Бюро технической инвентаризации, а затем в Государственный реестр прав на недвижимое имущество. О статусе заявки вы будете знать, просматривая его в собственном кабинете на портале “Дия”.