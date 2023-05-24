Сезон клубники: медики рассказали, кому эту ягоду нельзя есть, или очень малыми порциями

На прилавках супермаркетов и рынках уже очень много клубники. Цена на нее еще достаточно высокая, но это не мешает людям покупать первые ягоды, чтобы полакомиться ими. Сейчас в Украине больше всего польской и закарпатской ягоды. В целом они уже безопасны, то есть без избытка химикатов, ведь как ни крути — подходит сезон. Однако есть категория людей, которым клубника может навредить. Им медики рекомендуют исключить эту ягоду из рациона, или лакомиться ею в очень ограниченном количестве и не часто.

Кому клубнику нельзя?

Удивительно, есть достаточно большой перечень категорий лиц, которым клубнику нельзя или можно в ограниченном количестве. Сюда относят:

Лиц, имеющих язву желудка. При заболеваниях двенадцатиперстной кишки. При кишечных расстройствах. При индивидуальной непереносимости и сильной склонности к аллергии. Беременным и кормящим. Последним нельзя есть клубнику, потому что все красные ягоды и фрукты относятся к сильным аллергенам, которые могут спровоцировать аллергию у ребенка. Правда, современные мамочки частенько пренебрегают этим правилом опираясь на доказательную медицину.

Что полезного в клубнике?

Несмотря на некоторые ограничения, эта ягода может быть еще очень полезной, ведь содержит много витаминов и микроэлементов. В частности, она:

Отлично влияет на состав крови, увеличивает количество кровяных телец; Обладает превосходным противовоспалительным эффектом и убивает микробы и вредные бактерии. Обладает желчегонным эффектом, что очень полезно для всех внутренних органов. Стабилизирует процесс пищеварения. Хорошо укрепляет иммунитет. Все простудные заболевания будут обходить вас стороной.

Чтобы получить от клубники максимальную пользу, врачи рекомендуют покупать ее в разгар сезона или же лакомиться домашней. И, конечно, не переедать, ведь любой полезный продукт в избытке станет вредным.