Сезон клубники: медики рассказали, кому эту ягоду нельзя есть, или очень малыми порциями

На прилавках супермаркетов и рынках уже очень много клубники. Цена на нее еще достаточно высокая, но это не мешает людям покупать первые ягоды, чтобы полакомиться ими. Сейчас в Украине больше всего польской и закарпатской ягоды. В целом они уже безопасны, то есть без избытка химикатов, ведь как ни крути — подходит сезон. Однако есть категория людей, которым клубника может навредить. Им медики рекомендуют исключить эту ягоду из рациона, или лакомиться ею в очень ограниченном количестве и не часто.
Кому клубнику нельзя?
Удивительно, есть достаточно большой перечень категорий лиц, которым клубнику нельзя или можно в ограниченном количестве. Сюда относят:
- Лиц, имеющих язву желудка.
- При заболеваниях двенадцатиперстной кишки.
- При кишечных расстройствах.
- При индивидуальной непереносимости и сильной склонности к аллергии.
- Беременным и кормящим. Последним нельзя есть клубнику, потому что все красные ягоды и фрукты относятся к сильным аллергенам, которые могут спровоцировать аллергию у ребенка. Правда, современные мамочки частенько пренебрегают этим правилом опираясь на доказательную медицину.
Что полезного в клубнике?
Несмотря на некоторые ограничения, эта ягода может быть еще очень полезной, ведь содержит много витаминов и микроэлементов. В частности, она:
- Отлично влияет на состав крови, увеличивает количество кровяных телец;
- Обладает превосходным противовоспалительным эффектом и убивает микробы и вредные бактерии.
- Обладает желчегонным эффектом, что очень полезно для всех внутренних органов.
- Стабилизирует процесс пищеварения.
- Хорошо укрепляет иммунитет. Все простудные заболевания будут обходить вас стороной.
Чтобы получить от клубники максимальную пользу, врачи рекомендуют покупать ее в разгар сезона или же лакомиться домашней. И, конечно, не переедать, ведь любой полезный продукт в избытке станет вредным.
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