Шесть лучших смартфонов для игр 2023

Сегодня мобильный гейминг ничем не уступает компьютерному. Поэтому геймеры серьёзно подходят к выбору своего смартфона. Благо, выбирать есть из чего. Но, из-за большого количества моделей, иногда появляются трудности с выбором.

Чтобы немного облегчить процесс, предлагаем статью о шести самых удобных, “заточенных” под игры смартфонах. На них пойдет все самые популярные игры, на которые, кстати, можно найти промокоды на promocodius.com. В списке есть не только дорогостоящие флагманы, но и бюджетные варианты. Итак, какие же смартфоны станут идеальным приобретением для современного геймера?

Asus ROG Phone 512/256GB

Этот смартфон является лучшим в линейке Asus. Благодаря экрану 6.78 и отсутствию рамки, играть на таком телефоне действительно приятно. Смартфон не придется менять несколько лет, поскольку в нем установлен топовый процессор Qualcomm Snapdragon 888. Батарея – 6000 мАг. Смартфон не нагревается, благодаря уникальной системе охлаждения.

Xiaomi Poco F3 8/256Gb

Смартфон выдает насыщенное изображение благодаря HDR10+. Экран чуть меньше, чем у предыдущей модели – 6,67, но эта разница не особо заметна. Смартфон тоже работает на процессоре Qualcomm Snapdragon, но модель чуть старше – 870. Кроме того, есть ускоритель Adreno 650. Благодаря 256 Гб памяти, на телефон можно смело устанавливать десятки игр. В том числе и Танки, используя бонус код WOT.

Xiaomi Poco M4 Pro 5G 6/128GB

Эта модель представлена в бюджетной линейке Xiaomi. Дисплей IPS – 6,6, разрешение – 2400х1080. Этого достаточно, чтобы играть с комфортом. Есть функция быстрой зарядки, батарея имеет емкость 5000 мАг. Все текстуры, эффекты прорисовываются плавно, благодаря восьмиядерному чипу Dimensity 810. Телефон не виснет после многочасовой игры.

Samsung Galaxy S21 FE 8/128Gb G9900

Эта модель смартфона – флагман бренда 2023-го года. Экран – Dynamic AMOLED с диагональю 6,4. Телефон работает на процессоре Exynos 2100, который не позволяет ему зависать и гарантирует отличную продуктивность. 256 Гб более чем достаточно, чтобы скачать все интересные новинки, например, RSL, поиграть, использую разные бонусы, такие как промокод Raid Shadow Legends. Хотя этот смартфон не позиционируется, как геймерский, любители игр ставят ему высокую оценку.

Lenovo Legion Pro 12/256GB

Еще один флагман бренда, у которого имеются топовые геймерские особенности. В смартфоне есть два вибромотора, которые обеспечивают идеальную реакцию на прикосновение. Сенсорные кнопки для управления расположены прямо на корпусе. Есть функция быстрой зарядки (30 минут). Особенность смартфона – два аккумулятора по 2500 мАг. Диагональ – 6,65. Отличная продуктивность обеспечена за счет процессора Qualcomm Snapdragon 865 Plus.

Huawei P Smart 2021 4/128GB

Последняя модель в топе. Имеет выгнутые края экрана, благодаря чему обеспечивается комфортный обзор. Диагональ экрана – 6,67. 128 Гб объема встроенной памяти достаточно, чтобы скачать любимые игры и интересные новинки.