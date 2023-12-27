Як відновити видалені з телефону фото

Випадкове видалення фотографій з мобільного пристрою – явище поширене. Бувають ситуації, коли зображення видаляються свідомо. Але з часом виникає необхідність у їх відновленні. Існують способи відновлення фотографій на різних моделях смартфонів, а також витягнення зображень, що зникли з карти пам’яті або ПК.

Як відновити фото на Android

Для відновлення існує спеціальна утиліта. Найпопулярніша серед користувачів – Tenorshare UltData for Android. Є спеціальний процес відновлення:

Скачайте додаток на ПК;

підключіть телефон до ПК через USB-кабель;

запустіть утиліту;

перейдіть до “налаштувань”, “система та оновлення”, “Налагодження по USB”;

налаштуйте режим обміну файлами на смартфоні, дозвольте доступ додатку до файлів;

натисніть на ПК кнопку “Відновити дані”;

знайдіть необхідний файл зі списку;

повторно натисніть “Відновити”;

виберіть місце для збереження відновленої фотографії.

Можливо користувачеві необхідно відновити фотографію з конкретною людиною або скрін великого виграшу, після здійснення у Vip Casino вхід. У цьому і допоможе ця програма.

Програма UltData також широко використовується користувачами для відновлення фото на Android. Її ефективність залежить від часу, що минув з моменту видалення файлів. Ще один спосіб – сервіс “Google Фото”. За умови ввімкненої синхронізації, користувач знайде необхідні фотографії.

Поради для власників Samsung

Для смартфонів Samsung існують аналогічні методи відновлення. Пристрої також працюють на платформі Android, тому додатки, зазначені вище, можуть виявитися досить ефективними.

Додатково, можна спробувати такі кроки:

Перевірте “кошик” безпосередньо на пристрої. У деяких випадках видалені файли в ньому тимчасово зберігаються, і їх можливо відновити, виконавши відповідну опцію.

Запустіть функцію “Аналіз сховища”. Вона допоможе у витяганні видалених знімків, навіть якщо вони відсутні в Кошику.

Перевірте хмарне сховище Samsung Cloud. Можливо, дублікати потрібних зображень там залишилися.

Підхід до відновлення фото відповідає загальним принципам.

Поради для власників iPhone

Відновлення видалених фотографій на iPhone процедура трохи складніша. Це спричинено особливостями синхронізації та обмеженнями, які Apple накладає на сторонні додатки.

Відновлення можна спробувати здійснити через iCloud:

Перейдіть у “налаштування”;

виберіть “перенесення або скидання”, потім “стерти контент і налаштування”;

після перезапуску пристрою налаштуйте його заново;

у процесі налаштування виберіть “відновити з копії ICloud”;

вручну знайдіть необхідні фотографії.

Перед стиранням контенту переконайтеся, що у вас є резервна копія даних в iCloud.

Відновлення за допомогою iTunes (або Finder на новіших macOS):

Під’єднайте iPhone до комп’ютера, використовуючи USB-кабель;

відкрийте iTunes/Finder;

перейдіть у розділ “Огляд”, “відновити з копії”;

виберіть файли, які шукали, і натисніть “Відновити”.

Для iPhone існують і спеціальні додатки. Disk Drill і PhoneRescue (платні) здатні надати додаткові можливості відновлення даних на iPhone.