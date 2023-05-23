Пенсии могут выплачиваться с задержкой: пояснения от Пенсионного фонда

По истечении срока действия пенсионной банковской карты получатели пенсий не могут получать выплаты вовремя. При этом задержек можно избежать, если заранее по сроку действия карты и не допустить ее просрочки.

Об этом сообщили специалисты Пенсионного фонда в ответ на вопросы украинки, которую интересует, что делать в случае истечения срока действия пенсионной карты.

Таким образом, чтобы получить пенсию вовремя, необходимо:

узнать, продлевают ли в вашем банке срок действия карты автоматически на период действия военного положения, обычно банки сами предупреждают об этом в виде смс сообщения;

нужную информацию можно найти на сайте своего банка или позвонить на горячую линию своего банка и своевременно переоформить карту.

Если же карточка заблокирована по истечении срока ее действия, придется обратиться в банк лично, чтобы перевыпустить ее. При этом пенсия будет поступать на счет получателя. Но воспользоваться деньгами можно будет только после получения новой карты.

Отметим, что украинцы имеют право изменить способ получения пенсии по собственному желанию. Лица, получающие пенсию на Укрпочте, могут без труда перевести выплаты на банковскую карту. Сменить способ оплаты представители Пенсионного фонда обязаны в течение месяца.

Для этого достаточно обратиться в пенсионный фонд, но до этого нужно будет оформить счет и получить карту в банке. В Пенсионном фонде написать заявление по форме дополнения №1 к постановлению Кабинета министров от 30.08..1999 №1596.

Отметим, что уже с 1 июня части пенсионеров повысят пенсионные выплаты. Речь идет о работающих пенсионерах, получивших не менее двух дополнительных лет стажа. часть из них может рассчитывать на прибавку в размере 1000 гривен. Стоит обратить внимание, что выплата будет сразу за три месяца, а затем надбавка будет ежемесячной. Такая задержка связана с особенностями обмена данными между государственными организациями.