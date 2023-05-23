В Украине пересмотрят тарифы на воду: сколько будем платить с 1 июня

Уже с первого июня тарифы на холодную воду и водоотвод в Украине могут возрасти. Однако окончательное решение еще не принято. В больших городах стоимость этих услуг может возрасти в среднем на 30%.

Как сообщается в Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, рост тарифов является не только требованием закона, но и срочной необходимостью с экономической и технической точки зрения. В небольших населенных пунктах вода дорожает еще с конца 2022 года, но решение о поднятии тарифов принимают местные органы изъяна, ведь не требуется согласие НКРЭКУ.

Фактически повышение тарифов для конечных потребителей традиционно будет отличаться в разных городах. Окончательная стоимость будет зависеть от нескольких факторов:

количество потребителей у конкретного водоканала, чем больше клиентов в компании, тем дешевле;

объемы потребления;

особенности предоставления услуг (источник водоснабжения, инфраструктура).

В предыдущий раз тарифы на водоснабжение и водоотвод пересматривались почти полтора года назад. Последнее повышение произошло еще в декабре 2021 года. То есть в довоенное время.

Отметим, что в ближайшее время, вероятно, уже в июне, тарифы на электроэнергию вырастут примерно вдвое, возможно до 2,88 гривны за кВт вместо 1,44 гривны за киловатт, которая действует на сегодня при потреблении до 250 кВт в месяц. При этом финальные расценки все еще не утверждены.

Несмотря на то, что во время действия военного положения запрещено повышать стоимость коммунальных услуг, тарифы на электричество, водоснабжение и водоотвод поднимут уже в ближайшее время. В то же время, продолжает действовать запрет на повышение тарифов на природный газ и тепло. В Нафтогазе уже сообщили, что действующие тарифы будут актуальны по меньшей мере год.

При этом наиболее уязвимые категории населения и дальше имеют право на получение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.