В Україні переглянуть тарифи на воду: скільки будемо платити з 1 червня 

Вже з першого червня тарифи на холодну воду та водовідведення в Україні можуть зрости. Однак остаточне рішення остаточно ще не прийнято. У великих містах вартість цих послуг може зрости в середньому на 30%.

Як повідомляється в Нацкомісії, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, ріст тарифів є не лише вимогою закону, але і “терміновою необхідністю з економічної та технічної точки зори”. В невеликих населених пунктах вода дорожчає ще з кінця 2022 року, але рішення про підняття тарифів приймають місцеві органі вади, адже м не потрібна згода НКРЕКП.

Фактично підвищення тарифів для кінцевих споживачів традиційно буде відрізнятися в різних містах. Остаточна вартість буде залежати від декількох факторів:

кількість споживачів у конкретного водоканалу, чим більше клієнтів у компані\, тим дешевше;

обсяги споживання;

особливості надання послуг (джерело водопостачання, інфраструктура).

Попереднього разу тарифи на водопостачання та водовідведення переглядали майже півтора року тому. Останнє підвищення відбулося ще в грудні 2021 року. Тобто в довоєнні часи.

Зазначимо, що найближчим часом, ймовірно вже в червні, тарифи на електроенергію зростуть приблизно вдвічі, можливо до 2,88 гривні за кВт замість 1,44 гривні за кіловат, яка діє на сьогодні при споживанні до 250 кВт на місяць. При цьому фінальні розцінки все ще не затверджені.

Попри те, що на час дії воєнного стану заборонено підвищувати вартість комунальних послуг, тарифи на електрику, водопостачання та водовідведення піднімуть вже найближчим часом. Водночас продовжує діяти заборона на підвищення тарифів на природний газ та тепло. В Нафтогазі вже повідомили, що чинні тарифи будуть актуальними щонайменше рік.

При цьому найбільш вразливі категорії населення і надалі мають право на отримання субсидій на оплату житлово комунальних послуг.