Магазинам запретят продать украинские сигареты: Верховная рада рассмотрит новый законопроект

Новый законопроект будет ограничивать торговлю табачными изделиями в duty-free в рамках борьбы с рекордным теневым оборотом.

Вчера, 22 мая, в Верховную Раду внесли законопроект №9315 об ограничении оборота табачных изделий в магазинах беспошлинной торговли (duty-free). Закон предусматривает внесение изменений в Таможенный кодекс и предлагает внести ряд запретов во время действия военного положения.

По словам соавтора законопроекта Ярослава Железняка, этот законопроект необходим для того, чтобы закрыть схему duty-free из-за рекордного роста оборота нелегальных табачных изделий.

Сейчас на сайте парламента нет сопроводительных документов к проекту закона, но Железняк сообщает, что законопроект имеет целью следующее:

запретить во время действия военного состояния размещения и продажи в магазинах беспошлинной торговли изготовленные в Украине табачные изделия;

запретить продажу в магазинах duty-free более двух пачек сигарет на один чек.

Кроме того, депутаты также предлагают провести инвентаризацию остатков сигарет, предназначенных для duty-free.

Ранее неоднократно звучала информация о том, что именно duty-free наиболее популярна на теневом рынке табачных изделий. Таким образом, в государственный бюджет не поступает около 22 миллиардов гривен в год.

Напомним, что нардеп Ярослав Железняк все озвучивал информацию о том, что магазины duty-free в 2022 году будто бы продали 20 миллионов пачек сигарет и это несмотря на то, что аэропорты закрыты и действует запрет на выезд значительной части граждан.При этом на один чек иногда покупают по три десятка пачек сигарет. И это при том, что на территорию Европейского союза можно ввезти всего две пачки. Кроме того, количество изготовленных сигарет для duty-free и количество проданных отличается на сотни, а то и миллионы пачек. Если вся эта информация правдива, то бюджет Украины недополучает сумасшедшие средства, поэтому подобная инициатива имеет место. В то же время пока неизвестно, поддержат ли этот законопроект нардепы.